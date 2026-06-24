憶聲公告7月9日除息 每股配發現金股利0.22 元

全球半導體供應鏈近年加速在地化，美國、日本與歐洲紛紛投入巨額資源扶植本土製造能力。然而，面對外界關注「半導體是否非台灣不可」的議題，日月光投控（3711）營運長吳田玉給出不同答案。他直言，沒有任何一項半導體技術是全世界只有台灣能做，他認為，台灣最大的優勢首先來自全球最完整的半導體產業聚落。

2026-06-24 12:32