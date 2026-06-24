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憶聲公告7月9日除息 每股配發現金股利0.22 元
憶聲（3024）24日公告除息基準日及現金股利發放時程，今年度每股預計配發現金股利0.22元，總計發出約6,097萬元。
以憶聲目前股價約12.4元計算，現金股利殖利率約為1.77%。若以憶聲2025年全年稅後每股純益0.28元計算，盈餘配發率為78.57%。
根據公告，憶聲本次除息交易日定於7月9日，投資人若想參與配息，最晚須在7月8日買進或持有股票。公司將於7月13日至17日停止股票過戶，並以7月17日為除息基準日，現金股利預計在8月10日發放。
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