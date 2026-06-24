AI 人才需求5年翻倍成長 今年月均數逼近10萬大關

企業對AI人才的需求正急速擴張。104人力銀行旗下104學習24日發布《AI人才趨勢報告》指出，企業AI人才需求近五年接近翻倍，今年平均每月相關職缺已逼近十萬個；其中，具備生成式AI工具應用能力的人才需求，更在五年間暴增155倍，顯示AI已從專業技術工具，逐漸成為各職務的基本能力。

據104學習統計，企業AI人才需求持續攀升，月均需求人數已由2022年的約五萬人，增至今年接近十萬人，五年來成長97.6%。若以職缺數量觀察，目前仍以軟體、工程師類別需求最高，其次為工程研發類及操作技術類；不過從成長幅度來看，AI需求已逐步向非技術職擴散，其中專案與產品管理類職缺，五年來大增263.1%，居各職類之冠，業務銷售類成長247.8%、行銷類成長165.4%，顯示企業推動AI轉型，已從研發端延伸至營運與市場端。

進一步觀察針對生成式AI的相關人才需求，自2022年的58人一路攀升至今年的9,048人，五年來成長達155倍。其中，ChatGPT仍是企業最常指定的生成式AI工具，今年相關人才需求達4,434人。在專業認證方面，企業最青睞台灣智慧自動化與機器人協會（TAIROA）認可的「機器人工程師證照」，以及經濟部推動的「iPAS AI應用規劃師」，成為求職者提升競爭力的重要加分項目。

104人力銀行也進一步分析各職類的「AI化」程度，也就是每100個職缺中要求具備AI技能的比例。以非技術職務來看，製程規劃類職缺AI化程度最高，達36.4%；學術研究類則為33.7%，相當於每三個職缺中，就有一個要求具備AI相關能力。若從產業別觀察，軟體及網路相關產業的AI化程度最高，達28.5%；其次為電腦及消費性電子產業的27.6%。

104人力銀行總經理陳嵩榮表示，AI已從單純技術應用走向企業營運與商業場景落地，企業期待非工程職員工也能透過AI提升工作效率與產值，因此相關人才需求快速攀升。

AI技能已從職場加分項變成標配，未來該如何在AI技能上持續精進？緯育TibaMe總經理陳鴻志認為，AI技能的學習重點，不只是掌握單一技能或工具，而是能打通完整應用情境，才能顯著提升工作者的求職競爭力。中央大學資管系兼任助理教授劉書銘指出，AI技術變化速度極快，從Prompt到Agent、RAG等新技術快速演進，學習AI更重要的是培養理解未來趨勢的能力，善用AI的人將重新定義職場競爭力。