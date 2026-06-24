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美科技業掀 AI 裁員潮 專家：台灣有兩大保護傘

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

AI浪潮席捲全球，美國科技巨頭頻頻祭出裁員令，外界關注這股風潮何時會吹向台灣。專家指出，台灣產業結構迥異於美國，加上長期面臨少子化與缺工的結構性問題，國內企業傾向採取「技能升級」策略，現階段無須過度擔心美國式的裁員風暴會在國內大規模上演。

104人力銀行總經理陳嵩榮分析，國內企業文化與國外有顯著差異。國外企業常見因導入AI而大規模裁員，直接取代特定部門職能，導致文字編譯、設計等職缺明顯減少；反觀台灣，受限於少子化與長期缺工的背景，人才供應本就趨於緊繃，企業多採取「技能升級」策略，鼓勵現有員工透過培訓培養AI工具應用能力，或在招募時將AI能力列為必要條件，而非直接裁減人力。

陳嵩榮說明，從職類數觀察，近年軟體工程與操作技術類別職缺總量的確有縮減，但主因是歷經過去缺工導致的高峰期後，進行供需盤整。且進一步觀察需求結構，凡是標註需具備「AI能力」的軟體工程相關職缺，仍持續成長中。

陳嵩榮認為，AI技術的導入，正好在一定程度上填補了勞動力缺口，發揮了緩衝作用：至於未來能否透過AI職能深化，進一步帶動人均產值的飛躍式成長，仍需持續觀察後續產業應用的擴散效益。

緯育TibaMe總經理陳鴻志則認為，台灣暫時未見裁員風暴，關鍵在於產業結構的差異。美國裁員重災區集中在軟體即服務（SaaS）與顧問服務業；台灣則以硬體製造業為主，純軟體產業規模相對較小。此外，台灣企業具備較高的靈活度與包容性，現階段多半期望透過AI賦能，提升既有員工的多元任務執行力與產值，而非直接取代人力。

儘管台灣未見裁員潮，但產業界的「AI焦慮」仍持續發酵。陳鴻志觀察，面對技術演進導致的資訊過載，愈來愈多大型企業已著手設立AI CoE（人工智慧卓越中心）或AI專案小組，部分大廠更設置首席AI長統籌轉型。這意味著，企業雖未大規模裁員，但員工若不願意主動學習並轉型為「AI時代需要的人」，未來仍將面臨被市場淘汰的風險。

人力銀行 美國 職缺

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