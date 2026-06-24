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5000大企業總營收首破48.5兆元 台積電登三冠王

中央社／ 台北24日電

根據CRIF中華徵信所報告，去年台灣前5000大企業整體營收達新台幣48.5兆元，稅後純益近5.8兆元，雙創新高，台積電更首度登上營收、獲利、淨值「三冠王」；但虧損家數增至772家，年增逾4成，顯示總體擴張的果實未讓多數企業平均收穫。

CRIF今天公布「2026年版台灣大型企業排名TOP5000」調查結果，回顧2023年至2025年間5000大企業經營績效。

CRIF指出，去年全球AI算力需求爆發，帶動5000大企業總體營運向上走揚，營收總額達48兆5012億元、年增10.98%，稅後純益總額5兆7748億元、年增11.01%，數值雙創新高。

檢視全台營收、獲利及淨值居前10名的企業，台積電首度在營收評比中躍升狀元，超越去年排名第1的鴻海，這也是台積電首度在3項評比中均位列第1，寫下「三冠王」成績單。

CRIF也透過營收淨額、純益率、營收成長率、稅後純益、淨值、資產、淨值報酬率和資產報酬率等財務指標，篩選出最佳經營績效前10大企業，依序為鴻勁、台積電、信驊、緯穎、奇鋐、美商高盛亞洲證券、新桃電力、鈊象、漢唐、群益投信。

CRIF表示，經營績效前5名皆為全球數位轉型、雲端運算、次世代晶片升級及系統垂直整合的直接受益者，並在熱管理與溫控能力等關鍵技術相對領先。其中，緯穎在營收總額、已實現營業毛利、稅後淨利及EPS（每股盈餘）等指標取得翻倍佳績，也在經營績效名列前茅。

不過，CRIF也提醒，在總體亮麗成績單的背後，企業獲利分歧的情況嚴峻。調查發現，去年5000大企業的平均營收成長率14.95%、平均資產報酬率4.28%、平均淨值報酬率7.74%均創近3年新低；虧損商家數增至772家，較2024年543家大增逾4成，更遠高於過去10年422家至631家的區間。

觀察各排名區間企業表現，CRIF分析，去年排名前30%的企業平均純益仍有10%以上，且多數家數呈獲利，虧損家數占比僅7%，然而排名2001名以後的企業虧損家數占比逾2成，顯示企業獲利分歧情形較往年更為加劇，龍頭企業在人才、資金、水電等資源具優勢，傳統產業與中小型企業卻面對通膨與成本上漲的夾擊。

CRIF建議，人力及電力供應已成為攸關經濟安全與產業韌性問題。首先，少子化結構短期難解、科技龍頭「虹吸效應」將導致產業嚴重失衡，高薪聚攏人才、部分產業已面臨缺工與營運壓力。

CRIF指出，電力問題不再只是單純的經濟或產業議題，而是攸關國家整體安全、產業競爭力與經濟韌性的核心危機。台灣現正處於矽島崛起的黃金期，如何化解結構性資源失衡，將是決定下一波經濟韌性的核心考驗。

營收 台積電

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