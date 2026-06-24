創見推出218層3D NAND工業級儲存解決方案 驅動AI運算與邊緣應用

記憶體品牌暨模組大廠創見（2451)今日推出全新一代218層3D儲存型 （ NAND ）快閃記憶體的工業級固態硬碟與記憶卡解決方案，透過極致優化的架構與儲存密度，全面釋放新世代快閃記憶體的極限效能，強勢迎擊 AIoT 邊緣運算與智慧製造帶來的高速儲存浪潮，賦能自動化、資料中心及智慧監控等垂直市場。

創見全新218層工業級SSD陣容，完美滿足AI應用的嚴苛考驗。其中次世代旗艦MTE740A搭載高速PCIe Gen 5 x4介面與 NVMe 2.0規範，連續讀取速度高達每秒14,000MB，並擁有高達2,100,000 IOPS 的隨機讀取效能，能極速處理密集的AI巨量資料。針對主流工控需求，亦同步推出PCIe Gen 4 x4 介面的M.2 2280 MTE770A、適用於輕薄型設備的M.2 2242 MTE490A，以及SATA III介面的2.5吋SSD490K，提供完整且多元的儲存解決方案。

全系列SSD皆採用218層3D NAND快閃記憶體，具備高達3K次抹寫週期（P/E cycles），兼顧效能與耐用性。其中，PCIe SSD系列更搭載邊緣補強（Corner Bond）技術、抗硫化電阻及30µ"厚金鍍層PCB，進一步提升產品在嚴苛環境下的可靠度，並符合TCG Opal 2.0硬體加密安全規範，提供更完善的資料保護能力。除了標準的類寬溫版本（-20°C~75°C）外，亦提供專為極端嚴苛環境打造的寬溫版本（-40°C~75°C / 85°C），完美抵禦急遽的溫差變化。

創見亦針對邊緣錄影與密集寫入的嵌入式設備，推出了工業級SD卡SDC470T與microSD卡USD470T，同樣採用218層3D快閃記憶體，符合SD 6.1規格與UHS-I速度等級，具備 A2程式執行效能與V30影片速度等級，總寫入兆位元組高達1,460 TBW，同時擁有高達3K次抹寫週期，並結合斷電保護機制（PS）與內建2K LDPC ECC 自動糾錯功能，確保突發性斷電時的資料完整性。此外，專為極端環境打造的寬溫版本，能確保在-40°C至85°C的下穩定運作，是車載系統、智慧監控及路側設備在執行24小時不間斷任務時的理想儲存首選。

創見專為企業量身打造的Scope Pro監控軟體，提供遠端智慧數據分析與wear-out indicator耗損程度指標功能，IT人員與系統整合商能即時掌握SSD與記憶卡的健康狀況、評估產品壽命，並在硬體達到耗損臨界點前發出預警，有效降低非預期停機的風險與維護成本。