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半導體非台灣不可？吳田玉：真正優勢不在技術獨占 在這件事全球唯一

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
日月光投控營運長吳田玉今日表示，半導體全世界都可以做，台灣真正優勢不在技術獨占， 而在全球唯一完整生態系。記者簡永祥／攝影
日月光投控營運長吳田玉今日表示，半導體全世界都可以做，台灣真正優勢不在技術獨占， 而在全球唯一完整生態系。記者簡永祥／攝影

全球半導體供應鏈近年加速在地化，美國、日本與歐洲紛紛投入巨額資源扶植本土製造能力。然而，面對外界關注「半導體是否非台灣不可」的議題，日月光投控（3711）營運長吳田玉給出不同答案。他直言，沒有任何一項半導體技術是全世界只有台灣能做，他認為，台灣最大的優勢首先來自全球最完整的半導體產業聚落。

吳田玉是在主持115年度股東常會受訪時，針對外界關注「半導體是否非台灣不可」的議題時，以站在全球封測龍頭的高度直接回應說：「任何事情，全世界都可以做。」

他立刻分析說：「真正的差異在於，誰做得更快、更有效率、更具經濟規模，以及能否在最短時間內從研發走向量產。」

吳田玉指出，半導體競爭從來不是做出第一顆晶片，而是能否從第1億顆做到第10億顆。他認為，台灣最大的優勢首先來自全球最完整的半導體產業聚落。從晶圓製造、封裝測試、設備、材料、載板到IC設計，全球排名前幾大的業者幾乎都集中在台灣。更重要的是，這些企業彼此之間形成高度緊密的合作網絡。

吳田玉用「台灣的產業鏈就像同學會。」形容。他強調，從工程師到高階主管甚至董事長之間，彼此都擁有長期合作經驗，上下游溝通效率極高。這種跨企業、跨領域的快速協調能力，是其他國家難以複製的優勢。

第二個關鍵優勢則是國際客戶的信任。

吳田玉坦言，許多人只看到台灣製造能力強大，卻忽略背後更重要的原因。「台灣的好，很大一部分是來自國外客戶對我們的信任。」

他指出，許多關鍵技術發展方向其實來自國際客戶的長期規劃與合作。例如近年熱門的矽光子技術，客戶早在17年前便開始與供應鏈共同布局；如今炙手可熱的CoWoS先進封裝技術，其實早在20年前便已開始規劃發展方向。

這代表台灣不僅擁有製造能力，更獲得全球科技領導企業願意分享未來技術藍圖的高度信任。

吳田玉認為，全球客戶提供前瞻技術方向與產品架構構想，台灣則負責將概念轉化為具成本效益的大規模量產能力，雙方形成高度互補的合作模式。

他進一步指出，台灣最擅長的其實是製程效率、規模化生產與自動化能力。當國際客戶提出創新架構與新世代產品需求後，台灣供應鏈能迅速整合上下游資源，加速驗證、導入量產並持續提升良率與成本競爭力。

這種「全球創新腦袋＋台灣量產能力」的合作模式，正是台灣半導體產業長期維持全球領先的重要原因。

面對全球供應鏈重組與各國積極發展本土半導體產業，吳田玉認為，台灣真正需要珍惜的並非單一技術優勢，而是完整生態系、上下游協同能力以及國際客戶長期建立的信任關係。因為這些能力並非透過補貼就能複製，而是數十年累積形成的競爭護城河，也是台灣在全球半導體產業中持續扮演關鍵角色的核心基礎。

日月光投控營運長吳田玉（右二）今日代董事長張虔生主持115年股東常會。出席的董事包括張虔生女婿唐瑞文（左一），環旭董事長陳昌益（左二）及財務長董宏思（右一）。記者簡永祥／攝影
日月光投控營運長吳田玉（右二）今日代董事長張虔生主持115年股東常會。出席的董事包括張虔生女婿唐瑞文（左一），環旭董事長陳昌益（左二）及財務長董宏思（右一）。記者簡永祥／攝影

半導體 吳田玉 日月光投控

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