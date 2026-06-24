日月光吳田玉鬆口：漲價是必然的 反映這三大層面

AI資料中心、高效能運算（HPC）及新興應用需求持續升溫，帶動全球半導體供應鏈擴大投資。針對市場關注封裝測試報價是否調漲，日月光投控（3711）營運長吳田玉於股東會後表示，價格調整必須反映實際成本與長期投資需求，但公司仍將以維持客戶長期合作關係與競爭力為優先考量。

吳田玉說，談到漲價必須區分不同因素。首先是原物料成本上升所帶來的必要性調整，這部分屬於成本轉嫁機制；其次則是企業持續擴產；再者是技術升級等方面的資本支出投入。

他透露，日月光過去年度資本支出約20億美元，去年提高至53億美元，今年更上調至85億美元，未來不排除進一步增加。隨著先進封裝、AI晶片封測及全球產能布局持續擴張，相關投資成本勢必成為報價考量的重要因素。

不過，吳田玉也強調，因市場供需失衡而進行的策略性漲價，則必須更加審慎評估。他表示，相關定價策略仍須保留彈性，這部分由經營團隊依據市場狀況適時調整。

他認為，企業經營不能只看短期景氣循環，而應著眼長期發展。雖然目前AI 資料中心需求十分強勁，但產業發展不能只聚焦眼前市場，還必須提前布局下一波成長機會，包括AI實體經濟、智慧汽車、人形機器人及更多新興應用領域。

因此，任何價格調整都必須兼顧未來合作關係與客戶信任。「客戶對你的信任，以及對長期投資的信心，比短期價格更重要。」

吳田玉表示，台灣半導體產業之所以能在全球市場維持領先，關鍵就在於多年來堅持長期技術投資與客戶合作關係。面對AI帶來的新一波產業成長，日月光將持續投入先進封裝與全球產能建設，在合理反映成本的同時，也維持與客戶共同成長的夥伴關係。