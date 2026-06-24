AI需求超乎預期 日月光資本支出不排除再上修 吳田玉這麼說

AI浪潮持續席捲全球半導體產業，日月光集團營運長吳田玉今日主持115年股東常會後受訪表示，人工智慧帶動的資料中心（Data Center）需求比市場原先預期更強勁，而且這並非短期現象，而是未來長期實體經濟發展的重要趨勢。面對全球客戶持續增加的需求，台灣半導體產業鏈正全面擴大投資，日月光也已啟動面向2030年的全球產能布局。

吳田玉說，AI不只是日月光的機會，而是整個台灣半導體產業鏈共同受惠。從晶圓代工、封裝測試到設備材料供應商，AI所帶動的經濟效益已從北到南全面擴散。他強調，台灣半導體產業持續加碼投資，也再次證明台灣在全球AI產業鏈中的關鍵地位。

談到全球擴產計畫，吳田玉透露，日月光今年共有六座新建廠（Greenfield）計畫，旗下矽品則有七座，加計併購及擴建案後，集團今年新增生產據點接近15座。之所以這麼大手筆擴充，就是因為AI需求成長超乎預期的強勁。

吳田玉表示，公司稍早公布今年資本支出上修至85億美元，不排除金額還會再上修。這些投資並非為了因應2027或2028年的需求，而是瞄準2029至2030年甚至更長遠的市場成長。

他坦言，從疫情期間到AI爆發的過程中，全球半導體產業最大的教訓就是產能準備不足。吳田玉說：「我們過去準備好的廠房，很快就被用完，沒有人想到AI需求會來得這麼強勁，我們不希望再犯同樣的錯誤。」

在海外布局方面，吳田玉表示，日月光在美國投資從未停止，包括加州既有兩座測試與研發工廠，目前正規劃第三及第四座廠房。至於市場關注的亞利桑那投資案，集團正持續與客戶討論最適合的布局模式。

不過他強調，日月光海外擴張有一項重要原則，就是先在台灣建立成熟且具經濟效益的自動化生產模式，再將其複製到海外。例如馬來西亞自動化工廠便是成功案例。

吳田玉認為，真正的競爭力不是做出第一顆產品，而是能否從第1億顆做到第10億顆。台灣最大的優勢就在於完整產業聚落、上下游緊密合作，以及全球客戶長期累積的高度信任。

他指出，包括矽光子、CoWoS等關鍵技術方向，其實都是國際客戶在10多年甚至20年前就開始與台灣產業共同規劃。台灣能夠快速把構想轉化成量產能力，再透過完整供應鏈放大規模，才是領先全球的重要原因。

此外，市場高度關注的扇出型面板級封裝（FOPLP）方面，吳田玉透露，日月光已建置量產線，首條全自動化且具經濟效益的世界級PLP產線預計今年底正式量產。他表示，目前客戶驗證、設備導入及量產規劃進展順利，希望最快今年底或明年初能向市場公布更多好消息。

隨著AI、高效能運算及未來人形機器人應用持續升溫，日月光正透過全球擴產與先進封裝雙軌並進，提前卡位下一個十年的成長契機。