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Counterpoint Research：具生成式 AI 功能的手機 估今年占比為45%

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

Counterpoint Research預估，具備生成式AI（GenAI）功能的智慧型手機，預計將占今年全球智慧型手機出貨量的45%，並於2027年進一步提升至52%。其中蘋果與三星憑藉其完整的高階產品布局及市場規模，持續在GenAI智慧型手機市場占據重要地位。

據了解，GenAI功能已逐漸成為400美元以上高階智慧手機的標準配置，但目前對消費者換機需求的帶動效果仍有待觀察。智慧型手機AI模型生態正逐步朝向以Google Gemini為核心的平台架構發展，其應用範圍涵蓋Apple Siri、Samsung Galaxy AI，以及中國主要品牌的海外市場機型。而記憶體供應與成本，仍將是影響GenAI功能向中低階智慧型手機市場擴展速度的重要因素。

Counterpoint Research研究總監Tarun Pathak表示，GenAI已成為批發價格400美元以上高階智慧型手機的標準配置，但目前仍未成為推動消費者換機的主要因素。市場仍需更多具實用性且能持續創造價值的應用場景，才能提升使用者對AI功能的實際參與度。目前主要OEM正加速將GenAI功能納入產品差異化策略，並逐步由雲端AI轉向裝置端AI。三星與Google已推出生成式照片編輯、即時翻譯等功能，而Apple近期也宣布重新打造Siri AI架構。

Counterpoint Research資深分析師Karn Chauhan指出，目前市場競爭重點正逐漸由硬體轉向AI模型層。在高階市場中，Google Gemini已成為重要平台，支援Apple Siri、Samsung Galaxy AI，以及部分中國品牌海外機型的AI功能。不過，各品牌仍保有自身的AI能力與生態系統策略。AI如何運作、可存取哪些資訊，以及如何與使用者互動，仍主要由OEM決定，這也將是未來市場競爭的重要方向。

智慧型手機

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