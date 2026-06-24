104學習統計 企業招募十萬名 AI 人才 學好三大硬技能有助薪水加成

104人力銀行旗下「104學習」24日發布《104 AI人才趨勢報告》，AI人才需求5年成長97.6%，2026年企業每月平均招募AI人才達10萬人，以工程職占多數，隨著AI從技術端走向應用端，非工程職急起直追，專案/產品管理、業務銷售AI月均工作機會5年成長超過200%。

想成為AI人才，104學習統計「關鍵硬技能」包含流程自動化、機器學習演算法、自然語言處理。具備AI技能有望年薪翻倍，或是在職涯起步階段，握有薪資溢價的優勢。

根據《104 AI人才趨勢報告》，近5年AI人才需求成長97.6%，高於整體招募市場同期的22.9%。比AI人才的職類需求，2026平均每月需求軟體/工程1.7萬人最多；看五年增幅，專案/產品管理類從2022年951人、增長到2026年3,453人，增幅263.1%最多。104人力銀行總經理陳嵩榮指出，AI從技術走向應用，企業期待非工程職使用AI提升工作效率增加產值，人才需求成長明顯。

進一步觀察各職類工作機會中，需要AI專業技能的比率。陳嵩榮分析，非技術職中，企業推進智慧工廠、期待透過流程自動化提升生產效率與良率表現，製程規劃類的工作機會中，36.4%需要AI專業，是「非技術職」AI化比率最高的職類；學術研究類對於文獻蒐集整理、研究時統計分析AI能提升效率，工作機會有33.7%需要AI專業，品保/品管期待結合AI提升檢測效率與準確度，工作機會有28%需要AI專業。至於產業，軟體網路業當中的AI工作機會占28.5%、電腦及消費性電子製造業占27.6%、半導體業占23.9%，需要AI專業工作者的產業，仍集中在科技相關產業。

當企業招募越來越重視AI能力，《104 AI人才趨勢報告》數據顯示，AI職缺中最常見的技能需求第一名為流程自動化，是提升效率最直接技能；第二名為機器學習演算法，廣泛應用於分類與預測任務；第三名為自然語言處理，文本理解語義分析，適用於客服、行銷與法務多個職類。企業期待求職者會使用的AI工具，ChatGPT、PyTorch、Gemini位居前三名，ChatGPT、Gemini入榜顯示LLM已廣泛應用於職場中，成為解決問題、優化工作的重要夥伴。企業判斷求職者具備AI能力，iPAS+ AI應用規劃師為國家級的AI應用認證，成為企業找數位轉型人才判斷標準之一；針對製造業推進自動化場景，機器人工程師證照，則是企業識別硬體整合型AI人才能力重要指標。

緯育 TibaMe 總經理陳鴻志分享，AI 已從職場加分項演變為不可或缺的「標配」。從國際趨勢觀察，企業對「具備 AI 素養」的職位需求大幅提升，53% 的工作者半年內都想積極學習AI。陳鴻志強調，學習的核心應從「掌握單一技能/工具」轉向「打通完整應用情境」，透過將訓練、認證、就業媒合深度整合，解決學習與實戰脫節的痛點，不僅能顯著提升工作者的求職競爭力，更能為台灣產業打造關鍵的 AI 人才供應鏈基礎建設。

中央大學資管系兼任助理教授劉書銘指出，AI變化太快，去年還在瘋Prompt，今年熱度已轉移至Agent、RAG等，因此三個月才學一門技術已不符合需求，建議學習AI不只當作一門課，而是要獲得「理解未來的核心能力」更為重要，善用AI的人將會重新定義競爭力。