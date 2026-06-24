快訊

春哥侃陸／頻頻抓人不尋常？中共組織人事系統3大變

瑪丹娜開撕環球影業！自傳電影徹底破局 怒噴：我值得超級大預算

Netflix韓國版把台劇歸類「中國片」！官方回應了 網再爆料：日本版也是

聽新聞
0:00 / 0:00

104學習統計 企業招募十萬名 AI 人才 學好三大硬技能有助薪水加成

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

104人力銀行旗下「104學習」24日發布《104 AI人才趨勢報告》，AI人才需求5年成長97.6%，2026年企業每月平均招募AI人才達10萬人，以工程職占多數，隨著AI從技術端走向應用端，非工程職急起直追，專案/產品管理、業務銷售AI月均工作機會5年成長超過200%。

想成為AI人才，104學習統計「關鍵硬技能」包含流程自動化、機器學習演算法、自然語言處理。具備AI技能有望年薪翻倍，或是在職涯起步階段，握有薪資溢價的優勢。

根據《104 AI人才趨勢報告》，近5年AI人才需求成長97.6%，高於整體招募市場同期的22.9%。比AI人才的職類需求，2026平均每月需求軟體/工程1.7萬人最多；看五年增幅，專案/產品管理類從2022年951人、增長到2026年3,453人，增幅263.1%最多。104人力銀行總經理陳嵩榮指出，AI從技術走向應用，企業期待非工程職使用AI提升工作效率增加產值，人才需求成長明顯。

進一步觀察各職類工作機會中，需要AI專業技能的比率。陳嵩榮分析，非技術職中，企業推進智慧工廠、期待透過流程自動化提升生產效率與良率表現，製程規劃類的工作機會中，36.4%需要AI專業，是「非技術職」AI化比率最高的職類；學術研究類對於文獻蒐集整理、研究時統計分析AI能提升效率，工作機會有33.7%需要AI專業，品保/品管期待結合AI提升檢測效率與準確度，工作機會有28%需要AI專業。至於產業，軟體網路業當中的AI工作機會占28.5%、電腦及消費性電子製造業占27.6%、半導體業占23.9%，需要AI專業工作者的產業，仍集中在科技相關產業。

當企業招募越來越重視AI能力，《104 AI人才趨勢報告》數據顯示，AI職缺中最常見的技能需求第一名為流程自動化，是提升效率最直接技能；第二名為機器學習演算法，廣泛應用於分類與預測任務；第三名為自然語言處理，文本理解語義分析，適用於客服、行銷與法務多個職類。企業期待求職者會使用的AI工具，ChatGPT、PyTorch、Gemini位居前三名，ChatGPT、Gemini入榜顯示LLM已廣泛應用於職場中，成為解決問題、優化工作的重要夥伴。企業判斷求職者具備AI能力，iPAS+ AI應用規劃師為國家級的AI應用認證，成為企業找數位轉型人才判斷標準之一；針對製造業推進自動化場景，機器人工程師證照，則是企業識別硬體整合型AI人才能力重要指標。

緯育 TibaMe 總經理陳鴻志分享，AI 已從職場加分項演變為不可或缺的「標配」。從國際趨勢觀察，企業對「具備 AI 素養」的職位需求大幅提升，53% 的工作者半年內都想積極學習AI。陳鴻志強調，學習的核心應從「掌握單一技能/工具」轉向「打通完整應用情境」，透過將訓練、認證、就業媒合深度整合，解決學習與實戰脫節的痛點，不僅能顯著提升工作者的求職競爭力，更能為台灣產業打造關鍵的 AI 人才供應鏈基礎建設。

中央大學資管系兼任助理教授劉書銘指出，AI變化太快，去年還在瘋Prompt，今年熱度已轉移至Agent、RAG等，因此三個月才學一門技術已不符合需求，建議學習AI不只當作一門課，而是要獲得「理解未來的核心能力」更為重要，善用AI的人將會重新定義競爭力。

人力銀行

延伸閱讀

文大打造「AI Career」24小時職涯顧問 奪微軟高教黑客松全國第三

十五五經濟隱憂／陸重押AI產業 專家憂淪幻象

永慶房屋用AI和制度提升新人留任率 獲幸福企業評鑑金獎

因材網搭配AI工具 國英數學習成效提升明顯

相關新聞

影／中市府將和AIT合辦無人機論壇 盧秀燕：為台灣打造下一個護國神山

美國AIT下月2日將和台中市政府合辦無人機論壇，台中市長盧秀燕今天早上在后里的活動中受訪表示，台中市政府和AIT要合辦無人機論壇，希望透過產官學集思廣益，能打造台灣下一個護國神山，就是無人機產業。

半導體非台灣不可？吳田玉：真正優勢不在技術獨占 在這件事全球唯一

全球半導體供應鏈近年加速在地化，美國、日本與歐洲紛紛投入巨額資源扶植本土製造能力。然而，面對外界關注「半導體是否非台灣不可」的議題，日月光投控（3711）營運長吳田玉給出不同答案。他直言，沒有任何一項半導體技術是全世界只有台灣能做，他認為，台灣最大的優勢首先來自全球最完整的半導體產業聚落。

日月光吳田玉鬆口：漲價是必然的 反映這三大層面

AI資料中心、高效能運算（HPC）及新興應用需求持續升溫，帶動全球半導體供應鏈擴大投資。針對市場關注封裝測試報價是否調漲，日月光投控（3711）營運長吳田玉於股東會後表示，價格調整必須反映實際成本與長期投資需求，但公司仍將以維持客戶長期合作關係與競爭力為優先考量。

AI需求超乎預期 日月光資本支出不排除再上修 吳田玉這麼說

AI浪潮持續席捲全球半導體產業，日月光集團營運長吳田玉今日主持115年股東常會後受訪表示，人工智慧帶動的資料中心（Data Center）需求比市場原先預期更強勁，而且這並非短期現象，而是未來長期實體經濟發展的重要趨勢。面對全球客戶持續增加的需求，台灣半導體產業鏈正全面擴大投資，日月光也已啟動面向2030年的全球產能布局。

筆電均價重返10年來新高！華碩訂閱用戶激增70% 加碼推售後保固服務

AI PC因記憶體與硬碟大漲價，325 GB記憶體比CPU貴，「倒掛效應」讓第3季個人電腦價格平均比去年底增35%，台灣電腦品牌龍頭華碩（2357）為穩住消費市場信心，推3大對策，包括筆電訂閱、延長保固、到府維修，助攻消費者買筆電時舒緩壓力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。