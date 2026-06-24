外資調升聯發科目標價 有望與 LLM 開發商合作 AI PC 或 AI 手機專案

美系大行指出，邊緣裝置業務ASP提升可抵銷出貨量下滑，券商不排除聯發科（2454）與全球大型語言模型（LLM）開發商合作AI PC或AI手機專案的可能性。因此，上修聯發科2027、2028年每股稅後盈餘（EPS）至146/308.5元，以2027年38xPE評價，同步升目標。

美系大行表示，上修TPU v8（ZebraFish）出貨量，預估明（2027）年出貨300萬顆。也上修後（2028）年2奈米TPU出貨量至300萬顆，因新一代2奈米TPU（TriggerFish）同時具備訓練與推論能力，採雙供應鏈模式－台積電（2330）CoWoS-L與Intel EMIB並行。

聯發科藉由訪日協助Google取得更多T-Glass供應，取得充足的ABF的供應；因此，預訂18萬片CoWoS-S產能，意味著TPU v8（ZebraFish）出貨量約360萬顆，高於原先預估的250萬顆。