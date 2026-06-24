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AI 應用延伸至太空！「這產業」成下波關注焦點
隨著AI應用從模型與算力競賽，進一步延伸至資料處理、傳輸效率與即時連線能力，市場關注焦點也逐步由半導體與資料中心，擴展至支撐其運作的通訊基礎建設。在此趨勢下，具備高覆蓋與高速傳輸潛力的「低軌衛星」（LEO）正迎來爆發性成長期，也成為AI時代下不可忽視的重要拼圖及關注焦點。
摩根新興科技基金經理人葉鴻儒表示，AI產業的發展已與低軌衛星形成關鍵交集。近期AI族群在經歷修正後出現反彈，市場也重新聚焦長期需求趨勢；低軌衛星的發展不僅限於衛星本身製造，更進一步推升地面接收設備、天線系統、射頻元件與通訊基礎設施的全面升級。
葉鴻儒指出，在此趨勢之下，台灣憑藉完整的半導體與電子產業聚落，具備高度競爭優勢。尤其在高頻通訊元件、衛星終端設備與關鍵零組件領域，台廠不僅擁有技術整合能力，更具備量產效率，有望在全球供應鏈重組過程中持續受惠。
葉鴻儒表示，隨著衛星網路布建密度提高，資料傳輸量大幅增加，全球對高速、穩定連線的需求也同步攀升，為上下游供應鏈創造長期商機。
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