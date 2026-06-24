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影／中市府將和AIT合辦無人機論壇 盧秀燕：為台灣打造下一個護國神山
美國AIT下月2日將和台中市政府合辦無人機論壇，台中市長盧秀燕今天早上在后里的活動中受訪表示，台中市政府和AIT要合辦無人機論壇，希望透過產官學集思廣益，能打造台灣下一個護國神山，就是無人機產業。
盧秀燕今天早上在后里森林園主持搖籃特色遊戲場啟用典禮，被問下月的無人機論壇內容，她說台中和中部地區為什麼有這樣的條件？因為以台中市為主的的中部幾個城市，台中是晶片的城市，是精密機械的城市、也是光學的城市、航太的城市。這4大產業就是無人機最重要的工業基礎。
盧秀燕說，以台中市為主的附近幾個城市中部地區，就是台灣要發展無人機產業最好的區塊，我們有這樣的產業，我們準備好了。她表示，現在全世界各國都在搶無人機，需求量非常大。有的要做國防、有的要做產業，有的要做經濟商業使用，有的甚至做農業農用。譬如有很多的澆水或噴灑肥料可能都用無人機，所以全世界需求量極大，大家都在搶，搶這個發展。
她表示，7月2日台中市政府和AIT美國政府，大家互相合作，要召開無人機產業論壇，要為台灣打造下一個護國神山，就是無人機產業。
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