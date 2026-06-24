功率導線架群燕飛至 界霖6月起視不同客戶調漲報價一到三成

功率導線架廠群燕飛至，界霖 (5285）大廠董事長蔡上元表示，受惠 AI 伺服器電源管理架構升級、車用 SiC 逆變器放量，在訂單增幅超乎預期下，公司已視不同客戶及產品，自本月起陸續調漲產品報價一成到三成不等。蔡上元並強調，由於全新的散熱用導線架及銅夾套件等新產品成為AI晶片重要解決方案，訂單能見度已看到明年，預料在整體報價調升、產能利用率回升下半年營收將逐季上揚，明年營運也可望再優於今年。

由於界霖首季每股純益已達1元，法人預估，界霖今年每股純益有望達 4 元，明年至少 5 元起跳。

蔡上元指出，過去傳統打線封裝多採底部散熱，熱能向下傳導至印刷電路板 ，但隨著 AI 伺服器朝向 800VDC 升級，傳統散熱路徑逐漸成為瓶頸，新一代產品往頂部散熱及雙面散熱發展，透過全新設計的導線架及雙面銅夾（Clip），讓熱流直接向上傳導至散熱片，可有效降低AI晶片 熱應力，提升功率元件效率與可靠度，也帶動導線架迎來結構性轉變。

界霖總經理蔡上民進一步補充說，界霖在 Clip-Bonding (銅片夾合封裝) 耕耘逾三年，目前已開始陸續進入量產，終端應用以 AI 伺服器的功率元件為大宗。相較傳統打線封裝，Clip 可降低導通電阻與功率損耗、提升電流承載力，並具備較佳散熱表現與封裝可靠度，對具備高階導線架技術的業者有利。

界霖目前已陸續打進英飛凌、onsemi 等國際功率半導體大廠供應鏈。法人看好，由於 Clip 產品考驗加工能力，其用銅量較少、毛利率較高，若該產品放量將對界霖獲利結構帶來明顯改善。

除 AI 應用外，界霖車用產品也傳出捷報。公司透過日本廠製造優勢，與日本知名車廠共同開發特製 SiC 逆變器導線架，目前已進入小量生產階段。據了解，該產品產量預估將由5月的 2 萬多片，提升至9月的18 萬片，增幅超過五倍，而且後續新案開發持續湧入，顯示車用功率模組需求正逐步放大。

界霖也因應原材料成本上漲及訂單需求強勁，自6月起全面調漲，漲幅約 10% 至 30%，為疫情以來最大的一波漲幅，公司強調是報價回到2021年間晶片缺貨時的水準，並非刻意拉抬報價。法人看好，界霖漲價的效益逐步顯現，將反映下半年及明年獲利。

界霖為因應地緣風險，目前在全球四地五廠設立生產據點，其中馬來西亞廠將隨著各家整合元件廠（ IDM）陸續擴大東南亞生產基地直接受惠。