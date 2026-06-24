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日月光投控：今年營收續成長 明年資本支出高檔水準

中央社／ 高雄24日電

封測大廠日月光投控營運長吳田玉今天表示，今年營收持續成長，其中先進封測營收預期將較2025年翻倍成長，主要受惠人工智慧AI產業對半導體強勁需求，預期2027年資本支出規模將維持較高水準。

日月光投控上午在高雄舉行股東會，吳田玉代董事長張虔生主持，會中通過每股配發現金股利新台幣6.6元等各項議案。

吳田玉透過致股東營業報告書致詞表示，2025年先進封裝服務營收成長至502億元（約16億美元），封測業務營收占比由6%提升到13%。

吳田玉指出，受惠先進解決方案及AI普及與半導體市場復甦帶來的全面性半導體需求，今年營收將持續成長，其中先進封測營收預期將較2025年翻倍成長，其中75%來自封裝，25%來自測試。投控持續擴大投資研發、人力資本、先進產能與智慧工廠，資本支出及研發費用將遠高於2025年，預期2027年支出規模將維持較高水準。

因應客戶全球化市場布局，吳田玉表示，持續在馬來西亞、韓國以及菲律賓等地布局，其中馬來西亞檳城將是作為AI機器人及車用電子全球供應鏈中，具備高度戰略價值關鍵節點。

展望產業發展，吳田玉指出，AI伺服器週期持續由大規模雲端服務商及資料中心建設所推動成長，隨著邊緣應用推動，實體層建設加速發展，包括機器人、無人機及自動化設備等。

吳田玉指出，半導體推動AI，而AI也推動半導體物理極限，AI已不只是經濟議題發展，更牽動國家安全與人類未來發展，台灣在相關領域擁有最完整的供應鏈，在基礎設施開發和資源規劃具有競爭效率。

日月光投控 日月光 吳田玉

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