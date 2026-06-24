聽新聞
0:00 / 0:00
日月光投控：今年營收續成長 明年資本支出高檔水準
封測大廠日月光投控營運長吳田玉今天表示，今年營收持續成長，其中先進封測營收預期將較2025年翻倍成長，主要受惠人工智慧AI產業對半導體強勁需求，預期2027年資本支出規模將維持較高水準。
日月光投控上午在高雄舉行股東會，吳田玉代董事長張虔生主持，會中通過每股配發現金股利新台幣6.6元等各項議案。
吳田玉透過致股東營業報告書致詞表示，2025年先進封裝服務營收成長至502億元（約16億美元），封測業務營收占比由6%提升到13%。
吳田玉指出，受惠先進解決方案及AI普及與半導體市場復甦帶來的全面性半導體需求，今年營收將持續成長，其中先進封測營收預期將較2025年翻倍成長，其中75%來自封裝，25%來自測試。投控持續擴大投資研發、人力資本、先進產能與智慧工廠，資本支出及研發費用將遠高於2025年，預期2027年支出規模將維持較高水準。
因應客戶全球化市場布局，吳田玉表示，持續在馬來西亞、韓國以及菲律賓等地布局，其中馬來西亞檳城將是作為AI機器人及車用電子全球供應鏈中，具備高度戰略價值關鍵節點。
展望產業發展，吳田玉指出，AI伺服器週期持續由大規模雲端服務商及資料中心建設所推動成長，隨著邊緣應用推動，實體層建設加速發展，包括機器人、無人機及自動化設備等。
吳田玉指出，半導體推動AI，而AI也推動半導體物理極限，AI已不只是經濟議題發展，更牽動國家安全與人類未來發展，台灣在相關領域擁有最完整的供應鏈，在基礎設施開發和資源規劃具有競爭效率。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 WWDC 2026看這篇就懂！3分鐘掌握Apple最重要3大更新亮點
📢 WWDC 2026除了AI…iOS 27還有7大寶藏功能：鬧鐘音量終於獨立
📢iPhone Fold「最清楚」實機照曝光！蘋果摺疊機改護照式大小、剩1種顏色
📢 LINE免費貼圖7款！日文諧音哏「鼠咪嗎誰」必用 吉娃娃配GUCCI超迷因
📢小米空氣淨化器6開箱！過濾細菌、病毒、甲醛汙染源 過敏族殺菌高CP
📢 舊Apple Watch真的要丟了！Watch OS 27完整支援名單 連旗艦款都說掰掰
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。