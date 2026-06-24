快訊

土地公也敢惹…南投宮廟遭「倒插香」惹眾怒 專家曝施行者可能下場

丁學文專欄／全球迎超級IPO年 投資銀行卻成明日黃花？

MLB／恭喜！18歲右投賴謙凡加盟洋基 繼王建民、郭阜林後第3位台將

聽新聞
0:00 / 0:00

界霖：攻AI伺服器電源管理關鍵件 6月啟動漲價

中央社／ 高雄24日電

功率元件導線架廠界霖董事長蔡上元今天表示，界霖從車用高階應用市場切入人工智慧（AI）伺服器電源管理關鍵零配件，預期今年AI新品占整體業績比重可到7%，2027年占比升至10%，今年下半年營運預期逐季成長。

因應國際原物料價格上揚等因素，界霖透露，按照不同產品類別及客戶實際需求，6月開始啟動漲價機制，預估漲幅落在10%至30%區間。

蔡上元接受媒體採訪時表示，界霖長期布局車用功率模組，在雙面散熱與頂部散熱（TOLT）技術累積經驗，此外掌握銅片夾合（Clip-Bond）封裝技術，可應用在AI伺服器與車用功率模組產品，藉此今年積極切入AI伺服器基礎設施的核心節點。

界霖說明，銅片夾合封裝技術可應用在AI伺服器散熱系統的逆變器產品，客戶需求強勁，「訂單能見度看不到盡頭」。

在海外產線布局，蔡上元指出，界霖在台灣高雄集團運籌中心，持續與全球整合元件製造廠（IDM）和半導體後段專業封測代工廠（OSAT）客戶開發新品，日本米澤住立精工（SHPJ）子公司持續布局高階車用模組和精密產品，馬來西亞住立精工（MSHP）子公司布局功率整合元件，受惠當地半導體產業發展和AI伺服器拉貨，中國大陸蘇州住立與濟南界龍發展穩健。

根據資料，今年第1季車用產品占界霖整體業績比重約49%，工業產品占比約29%，消費電子應用占比約22%。

界霖第1季合併營收新台幣13.57億元，季增8%、年增2%，第1季毛利率18.68%，是2021年第3季以來單季高點，營業利益率9.87%，是2022年第3季以來高點，首季稅後獲利1.02億元，是7季以來高點，第1季每股基本純益1元。

從客戶端來看，根據資料，界霖主要客戶包括英飛凌（Infineon）、意法半導體（STM）、安森美（onsemi）、Vishay、瑞薩（Renesas）、三菱電機、日月新集團（ATX）、艾克爾（Amkor）、羅姆（Rohm）等。

業績 伺服器

延伸閱讀

維熹股東會／AI 伺服器大電流已出貨 明年 AI 營收倍數成長

AI伺服器需求強 台灣PCB首季產值年增近20％、達2456億創同期新高

矽格下半年看好AI矽光子矽電容 湖口擴廠7月量產

高力擴廠搶食AI大餅 投資32億建置最大生產基地

相關新聞

油價走低暑假出國潮來了！華航、長榮航、虎航及星宇股價人氣旺

暑假出國潮來了！歐洲線一位難求、日韓照樣夯，尤其近期油價開始走低，機票價格則因為需求超級強勁，華航（2610）、長榮航（2618）、星宇航空（2646）、台灣虎航（6757）迎最旺暑假商機，華航今天領軍漲幅最高來到23.6元，漲幅達5.8%，長榮航盤中來到44.8元，漲幅為4.3%，台灣虎航及星宇航空跟進走強。

30年台南中山店傳10月熄燈 新光三越：本週內說明

18日甫傳出新光三越天母店年底租約將到期，近日社群平台流傳，有著30年歷史、新光三越台南中山店擬於今年10月結束營業，現...

台中國際會展中心商機強 中心主任吳春見：明年營運績效再成長約1成

台中國際會展中心開幕以來創造不少商機，台中國際會展中心主任吳春見說，今年預計舉辦超過55場展覽，可望創下國內新設會展場館首年展覽場次新高紀錄。隨著北部展覽南移、既有展覽持續擴大規模，以及企業活動與大型展演需求增加，預估明年整體營運績效可望再成長約1成，持續帶動台中會展經濟發展。

侯友宜赴美返台 為新北產業帶來這些契機

新北市長侯友宜出訪美國今早返台，並於桃園機場受訪表示，這次帶著新北市的企業以及城市的發展走向國際舞台，還特別參加北美自動化技術展，設立了「新北館」，讓新北企業最優質智慧技術被國際看見，在展覽過程當中也協助企業能跟國際大廠尋找更多合作商機。

爸媽帶8歲小孩出遊...一家3口全遇難！律師點：獨生子遺產全充公

一對夫妻帶著8歲獨生子搭乘郵輪出遊，不幸遭遇船難，全家三口均罹難，且無法確認死亡先後順序。究竟父母與子女之間能否互相繼承遺產？兩岸法律對此有不同的處理方式。

兩岸跨境結婚必看！未達法定年齡引身分登記危機 律師曝3隱形爭議

結婚不僅是情感的昇華，更是嚴肅的法律行為。為了確保當事人具備足夠的心智與社會成熟度，兩岸法律皆針對「法定結婚年齡」設有明確門檻。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。