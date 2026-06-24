界霖：攻AI伺服器電源管理關鍵件 6月啟動漲價

功率元件導線架廠界霖董事長蔡上元今天表示，界霖從車用高階應用市場切入人工智慧（AI）伺服器電源管理關鍵零配件，預期今年AI新品占整體業績比重可到7%，2027年占比升至10%，今年下半年營運預期逐季成長。

因應國際原物料價格上揚等因素，界霖透露，按照不同產品類別及客戶實際需求，6月開始啟動漲價機制，預估漲幅落在10%至30%區間。

蔡上元接受媒體採訪時表示，界霖長期布局車用功率模組，在雙面散熱與頂部散熱（TOLT）技術累積經驗，此外掌握銅片夾合（Clip-Bond）封裝技術，可應用在AI伺服器與車用功率模組產品，藉此今年積極切入AI伺服器基礎設施的核心節點。

界霖說明，銅片夾合封裝技術可應用在AI伺服器散熱系統的逆變器產品，客戶需求強勁，「訂單能見度看不到盡頭」。

在海外產線布局，蔡上元指出，界霖在台灣高雄集團運籌中心，持續與全球整合元件製造廠（IDM）和半導體後段專業封測代工廠（OSAT）客戶開發新品，日本米澤住立精工（SHPJ）子公司持續布局高階車用模組和精密產品，馬來西亞住立精工（MSHP）子公司布局功率整合元件，受惠當地半導體產業發展和AI伺服器拉貨，中國大陸蘇州住立與濟南界龍發展穩健。

根據資料，今年第1季車用產品占界霖整體業績比重約49%，工業產品占比約29%，消費電子應用占比約22%。

界霖第1季合併營收新台幣13.57億元，季增8%、年增2%，第1季毛利率18.68%，是2021年第3季以來單季高點，營業利益率9.87%，是2022年第3季以來高點，首季稅後獲利1.02億元，是7季以來高點，第1季每股基本純益1元。

從客戶端來看，根據資料，界霖主要客戶包括英飛凌（Infineon）、意法半導體（STM）、安森美（onsemi）、Vishay、瑞薩（Renesas）、三菱電機、日月新集團（ATX）、艾克爾（Amkor）、羅姆（Rohm）等。