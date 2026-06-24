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東捷加入「G2C+策略聯盟」攻一站式製程整合方案

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
東捷總經理陳贊仁。記者李珣瑛／攝影
東捷總經理陳贊仁。記者李珣瑛／攝影

東捷（8064）透過引進大股東志聖（2467）的策略投資，正式躋身「G2C+策略聯盟」核心陣容。24日早盤股價開低震盪走高，一度站上157.5元。

東捷總經理陳贊仁表示，因應AI與高效能運算（HPC）帶來的封裝密度與功耗挑戰，東捷的技術與業務布局，將以目前擁有的研發與設計人才，推出雷射修整及真空磁控濺鍍等高階設備，並搭配自動化整合能力，提供一站式製程整合方案。此外，先進封裝正在重塑高階載板技術應用，面對載板層數增加及新材料的導入，東捷開發專屬的雷射切割方案，確立技術護城河。

東捷日前股東會順利完成董事會改選，志聖總經理梁又文並接掌董事長職務，展現引領本捷全面擴大在AI與半導體設備市場的企圖心。

東捷因近期股（債）價量異常，23日應櫃買中心要求公布自結財報，今年5月合併營收1.56億元，年減17%。稅後純損500萬元，EPS為-0.03元，均較去同期虧損收斂。

東捷23日股價隨大盤走跌，下跌9.5元，成交量逾1萬張，收156元，終足連六漲走勢。相較於6月11日收為價133元，此後連六漲至6月22日的收價價165.5元，六個交易日漲幅逾24.4%。

志聖 營收

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