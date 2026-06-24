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鴻海旗下 One Mobility 於 Smarter E Europe 2026 擴大充電產品版圖
鴻海（2317）集團旗下鴻騰精密（FIT）將連續第三年參加歐洲最大能源展會 The smarter E Europe 2026。此次首度以FIT全球車用平台品牌 One Mobility參展，展現公司在電動化與充電基礎設施市場的持續深耕與成長動能。
本次展會亮點之一為全新80kW 直流充電樁正式亮相，搭配既有180kW 直流快充樁，進一步擴大產品應用範圍，涵蓋目的地充電、商業場域、車隊營運及公共充電基礎設施等多元應用需求。
升級版變色龍(Anoles Series)交流充電樁針對戶外使用環境進行優化，可提供穩定且可靠的全功率充電效能。同時整合ISO 15118 Plug & Charge、IEC 62443 網路安全機制及更精準的電力計量能力，以滿足新世代充電基礎設施對互通性、安全性及營運效率的需求。
透過變色龍系列交流樁、80kW 直流充電樁及 180kW 直流快充樁的完整產品組合，One Mobility 持續提供兼具擴展性、安全性與前瞻性的充電解決方案，滿足不同市場與應用場景需求。
此次產品組合的擴展亦為 FIT 全球製造布局的重要一步。隨著沙烏地阿拉伯達曼（Dammam）新廠建設持續推進，完整的 AC 與 DC 產品線將為未來在地化生產及區域市場發展奠基礎。
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