強化離島通訊韌性 數發部建設台馬四號海纜及馬祖4鄉微波站

數位發展部表示，為強化離島通訊網路韌性，透過前瞻預算補助中華電信建置之「臺馬四號」海纜，以及馬祖東引、北竿、南竿與莒光鄉間微波通訊系統，即將於近期完工，加入強化離島通訊韌性行列；同時輔導電信業者改善新臺馬輪在馬祖離島間航線的行動通訊，為馬祖鄉親、船員及旅客提供便利的通訊服務。

數發部表示，次長葉寧於今(115)年6月16至17日與連江縣議會張永江議長、東引鄉林德建鄉長及海洋委員會海巡署等，前往馬祖東引鄉及南竿鄉，視察中華電信在馬祖設置臺馬四號海纜、微波系統建設，以及新臺馬輪行動通訊改善情形。

數發部說明，臺馬四號海纜工程雖受中東局勢影響，原料船運稍有延遲，但在中華電信持續努力下，預計將於近期完工。臺馬四號啟用後，臺灣與馬祖間將有3條海纜，且北竿、南竿、東引與莒光鄉，每個鄉都至少有2組微波系統可對外聯繫，有效強化其通訊韌性。

葉寧此行並當面感謝中華電信與海巡署同仁，在確保馬祖地區通訊網路穩定與協助海纜防護所做的努力。日前臺馬二號、三號海纜在東引地區同時發生障礙時，海巡署及中華電信同仁第一時間啟動備援，並積極協調海纜維修船，以低於過往平均時間加速完成纜線修復，確保東引地區通訊穩定。

此外，經數發部輔導電信業者改善新臺馬輪通訊品質後，在馬祖離島間之航行路線，現已有穩定的行動通信訊號。葉寧搭乘新臺馬輪從南竿到東引，實地測試跨島時的行動通訊，已可流暢收看串流影音。對於船員反應收視延遲問題，經了解原因為受限於船上同步軌道衛星頻寬，透過行動通訊網路即可解決或大幅改善。今年數發部亦規劃補助電信業者，將行動通訊服務的觸角，延伸至臺灣與馬祖間之航行路線，讓往返居民與遊客，在旅途中都能夠享有行動通訊服務。

數發部指出，在數位時代下，行動通訊與民眾生活已密不可分，為提升偏鄉及離島地區的通訊建設，數發部透過前瞻預算等補助或輔導措施提供電信業者誘因，促請中華、遠傳及台灣大哥大三家電信業者加速、加量建設，以強化行動通訊涵蓋及網路韌性。

數發部將持續透過政策補助與公私協力，以「備援再備援」，鼓勵電信業者在關鍵節點設置海纜、微波系統等多元異質備援，並透過補助電信業者設置、精進海纜預警系統、