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筆電均價重返10年來新高！華碩訂閱用戶激增70% 加碼推售後保固服務

經濟日報／ 記者王郁倫／台北即時報導
華碩聯合科技總經理廖逸翔與行銷經理陳怡如談推售後服務，期望維穩消費者面對筆電價格狂上漲的剛性需求，提供長生命周期服務。王郁倫攝影
華碩聯合科技總經理廖逸翔與行銷經理陳怡如談推售後服務，期望維穩消費者面對筆電價格狂上漲的剛性需求，提供長生命周期服務。王郁倫攝影

AI PC因記憶體與硬碟大漲價，325 GB記憶體比CPU貴，「倒掛效應」讓第3季個人電腦價格平均比去年底增35%，台灣電腦品牌龍頭華碩（2357）為穩住消費市場信心，推3大對策，包括筆電訂閱、延長保固、到府維修，助攻消費者買筆電時舒緩壓力。

不只是CPU缺貨，今年個人電腦市場面臨記憶體與硬碟大漲考驗，不少消費者面對筆電售價平均上漲30~35%，不是搶在漲價前買，就是延後需求，市場節奏被打亂，今年上半華碩預估筆電仍有個位數百分比銷量成長。

華碩在台灣的微軟筆電開機市占率（1～5月）高達60%，身為最大個人電腦品牌，23日官方宣布推出新機制，提供電腦主機及電池延長保固一年付費服務，消費筆電總保固年限可以達3年，商用筆電則可以達4年。

華碩聯合科技系統事業總經理廖逸翔指出，消費者現在買筆電在意總成本，消費筆電保固2年期間內，可以選擇是否加價付費增加1年保固期，保固內除能到府收件，更能到府維修，尤其是「電池」首創延長一年保固選項，也是創新之舉。

他解釋，筆電的電池過去都是1年保固，此次加碼電池保固延長1年，為業界首創，結合商用機到府維修團隊，華碩在台灣規模最大，才有能力提供這些優惠大禮包。

過去華碩的筆電延長加值保固多是創作者ProArt或電競類高價筆電用戶，才會偏好使用，今年隨筆電整體單價上升30~35%（第2及第3季度預估比去年底售價上升比率），廖逸翔坦言，加值服務的延長一年保固費3,000~3,500元（視機種而定），佔整體筆電售價比率反而下滑，消費者接受度較高。

他解釋，其實10年來筆電價格持續下滑，從3.5萬元均價一路下滑到去年約2.5萬元內，如今筆電均價也只是回升到3萬多元，相近於10年前水準而已，加上現在消費者每台筆電使用壽命延長，加上經銷通路也開賣，他樂觀預估，加值服務使用率可望從會員10%提高至20%。

華碩2023年也首度推出「筆電訂閱制」服務，也就是只需要支付筆電機種60%費用，分期12個月，等1年使用滿期，消費者可以自由決定是交40%剩餘款項，買斷整機，也可以選擇一年期滿退回筆電，或是續定原機或訂閱新機。

華碩主管表示，過去該機制使用者多半是買6～7萬元以上高價筆電，但現在隨筆電價格上漲，使用消費者基數正在擴大，華碩統計，到今年6月，筆電訂閱制使用人數比去年同期大增70%。

華碩分析，由於筆電持續漲價，第3季度售價預估還會比第2季度上升5%，該趨勢下，訂閱制可以讓消費者每月714元起（特定機種）就能入手筆電，對想買單價較高機種客群來說，分12個月也比較輕鬆，更重要是，一年後若市場筆電價格再持續上升，消費者可以選擇履約以原價買該筆電，若一年後記憶體跌價，筆電價格下滑，消費者也可以不買斷，再去買其他價格更合宜的機種，訂閱制反成為筆電價格上漲的保護機制。

華碩

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