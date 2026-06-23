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川普喊話「要用前所未有的力道衝量子運算」 旺宏成大贏家

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
美國總統川普。 路透
美國總統川普。 路透

美國總統川普高喊「將以前所未有的力道投資美國在量子領域的領導地位」，目標2028年前打造商業級量子電腦。記憶體廠旺宏（2337）憑藉深耕多年的次世代記憶體技術量能，以及與「美國量子國家隊」核心成員IBM長達逾20年的合作關係，將成為川普全力衝刺量子商機大贏家。

業界指出，量子電腦運算能力遠高於傳統電腦，但同時也需要更高速、低功耗且具高密度特性的記憶體架構支援，尤其在量子運算、類神經網路及高效能運算（HPC）應用中，具備非揮發、高速存取特性的相變化記憶體（PCM）被視為最具潛力的關鍵技術之一。

旺宏早在2004年即攜手IBM投入PCM技術研發。業界透露，目前旺宏已是IBM在PCM領域唯一的合作夥伴，雙方共同開發的技術，已成功導入IBM發表的高效能類比AI晶片，展現旺宏在先進記憶體技術上的深厚實力。

業界分析，PCM兼具DRAM高速存取與儲存型快閃記憶體（NAND Flash）非揮發特性，且具備低延遲、低功耗及高耐寫入等優勢，相當適合作為未來量子運算系統、高效能AI加速器及神經形態運算（Neuromorphic Computing）的核心記憶體架構，一旦量子電腦正式邁入商業化階段，相關需求可望快速放量。

旺宏董座吳敏求先前曾指出，目前全球量子電腦做得最好的代表是IBM，旺宏早在十多年前即和IBM合作研發PCM。未來可想辦法在IBM現有計畫的大範圍裡面，做一部份關於量子運算關連的部份。

除PCM外，旺宏近年也持續強化高階儲存技術布局，2023年底，旺宏再度與IBM簽署為期三年的合作開發計畫，雙方將共同開發企業級固態硬碟（SSD）儲存技術與產品，搶攻高效能儲存市場，也為未來量子運算龐大的資料存取需求預作準備。

值得注意的是，IBM已成為美國量子戰略的關鍵要角，不僅擴大量子電腦布局，更被視為美國量子國家隊核心成員，法人正向看待川普政府再度加碼量子政策，IBM將是最大受惠者之一，旺宏也將是台廠大贏家。

旺宏 川普 IBM

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