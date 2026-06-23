輝達機器人大進化 能率、佳能搶下頭香奪商機

輝達機器人大進化，23日宣布推出全球首款賦予人形機器人即時環境感知與主動推理能力的安全軟體系統「Halos」，破解機器人與人類協同作業的核心安全難題，能率集團、佳能和輝達共同轉投資的美國AI機器人新創Agility Robotics率先導入，讓能率與佳能搶下輝達機器人大進化商機頭香。

輝達執行長黃仁勳先前提出「五層蛋糕」理論框架，機器人屬於應用層。他指出，人形機器人將把實體AI帶入全球規模最大的產業，開啟數兆美元的經濟機會。輝達橫跨運算、開放模型與軟體框架的全端平台，是機器人產業的核心基礎，串聯全球生態系。

輝達表示，Halos為業界首套全堆疊機器人安全系統，將AI運算、系統軟體與安全認證整合為統一架構，讓人形機器人在與人類近距離協作時能即時做出安全判斷，加速機器人進入工廠、物流、零售及醫療等場域，打破過往機器人「檢測到人即停機或降速」安全邏輯的方案。

輝達並揭露，Agility Robotics是首批導入Halos的企業，用於旗下人形機器人「Digit」，並已在豐田等大廠運作。

Agility Robotics主要產品為雙足步行機器人，目前共有Cassie與Digit兩個機型，同領域主要競爭對手為特斯拉旗下機器人公司Optimus。根據巴克萊預估，人形機器人產業規模可望於2035年達到2,000億美元，Agility Robotics作為第一家整合Halos平台的人形機器人廠，可望在這波商業化浪潮中，搶下先機。

台廠中，能率集團、佳能（2374）均有投資Agility Robotics，搶下輝達機器人大進化商機頭香。佳能更與Agility Robotics緊密合作，聚焦機器視覺及高階光學感測模組開發。隨著人形機器人應用場景擴大，佳能有望受惠視覺感測元件需求提升，帶動機器人相關業務加速成長。

至於與輝達合作機器人進展，佳能主要運用輝達平台投入機器視覺開發，目前已投入第五代機器人視覺模組驗證，預計2027年推出，日本市場則主要提供客戶工廠巡檢應用。

能率亞洲資本總經理游智元指出，Agility Robotics此次獲輝達點名合作，進一步確立其在人形機器人商業化領域的領先地位。據悉，Agility Robotics客戶涵蓋亞馬遜、GXO、舍弗勒及豐田汽車加拿大製造公司，本次喜獲輝達全新安全系統Halos加持後，有助Agility Robotics在全球AI機器人市場競爭力大增，進而挹注能率集團轉投資收益成長。

能率集團去年投資Agility Robotics，隨後輝達旗下創投也加入投資，接著在去年底雙方又再次「英雄所見略同」，共同投資台灣AI視覺軟體廠鑫蘊林科（Linker Vision），雙方二度並列股東成員。