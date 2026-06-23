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蕭美琴揭露：台灣供應鏈生態系 全球最完整

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
蕭美琴出席高雄醫學大學附設中和紀念醫院全院經典講座，以「韌性、信任與準備：全球變局下的台灣與未來之路」為題發表演講。總統府／提供
蕭美琴出席高雄醫學大學附設中和紀念醫院全院經典講座，以「韌性、信任與準備：全球變局下的台灣與未來之路」為題發表演講。總統府／提供

副總統蕭美琴表示，台灣戰略資產，主要可分為四大類，包括：半導體與AI（人工智慧）供應鏈、民主與法治、地緣位置、信任資本。全世界沒有一個地方，比台灣有更完整的供應鏈與生態系，具關鍵戰略優勢。不過，「科技競爭加劇」是台灣必須面對的重要課題。

蕭美琴23日出席高雄醫學大學附設中和紀念醫院全院經典講座，以「韌性、信任與準備：全球變局下的台灣與未來之路」為題發表演講，針對「地緣政治的大轉變」、「台灣的樞紐地位與挑戰」、「變局中台灣的因應」等三大主軸與現場醫界先進進行交流。

談及「台灣的樞紐地位與挑戰」，蕭美琴指出，台灣處於全球核心樞紐位置，具有重要的戰略資產，也面臨隨之而來的挑戰。而台灣的戰略資產，主要可分為四大類。

第一是半導體與AI供應鏈，台灣不只擁有半導體產業，而是具備完整生態系。因為產能供不應求，台積電（2330）正在美國、日本及歐洲等國擴廠，包含台灣AI伺服器、運算中心（Data Center）製造商也正向世界擴張，但全世界仍沒有一個地方比台灣有更完整的供應鏈與生態系，具關鍵戰略優勢。

第二是民主與法治。儘管中國在聯合國等國際組織有較大的影響力，但在全球公民社會中，台灣的民主、自由和法治獲得廣泛肯定與欽佩，因此，很多國家的公民團體選擇到台灣舉辦各類會議及活動。

即便許多台灣民眾認為民主制度不夠完美，但台灣的民主法治在各項國際指標上皆名列前茅，台灣的國際形象在公民社會中受到信任與喜愛，這是台灣的軟實力。

第三是地緣位置。台灣位處印太地區與第一島鏈的核心位置，這座島嶼的安全與穩定，深刻牽動印太乃至全球的整體繁榮。面對這些牽一髮動全身的局勢變化，鄰近的日本、菲律賓等理念相近夥伴，都同樣深刻體會到彼此命運與共的緊密連結。

第四是信任資本。台灣是一個值得信賴、重視信用及智慧財產權的國家，科技產業投資台灣時，產業發展係建立在以規則為基礎的國際貿易體系之上。台灣作為開放社會，能夠提供創新發展所需的環境，且只有開放的社會，創新才不會被壓抑，這些都是台灣的資產。

蕭美琴指出，隨之而來的挑戰除了武力威脅外，「科技競爭加劇」是台灣必須面對的重要課題。由於台灣高科技產業生態系與美國矽谷長期維持緊密合作關係，雙方在半導體及AI領域具有高度連結，因此未來仍需持續因應科技競爭所帶來的變化與挑戰。

談及民主韌性的考驗，她說，當前民主社會面臨資訊戰、假訊息及社會信任薄弱等挑戰；而社會信任出現變化不僅是台灣所面對的問題，許多歐洲國家也曾交流相關經驗，大家發現俄羅斯與中國在資訊操作及認知作戰的行為有高度相似之處，這些都是當前民主國家需正視的風險與挑戰。

蕭美琴 台積電

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