聽新聞
0:00 / 0:00
雲端大咖競逐 台廠是贏家
微軟、亞馬遜、Meta及Google等北美四大雲端服務大廠（CSP）爭搶AI算力，以及自研晶片開發，業界認為，CSP大廠搶攻AI算力建置，零組件備貨商機不斷，顯示CSP廠對後續AI投資動能持續增強，不論最終哪家CSP大咖勝出，台積電（2330）、鴻海、廣達、緯創等台灣AI供應鏈都是最大贏家。
CSP大廠零組件備貨熱潮引起的缺貨漲價狀況，記憶體延燒到MLCC、功率元件等相關供應鏈。業界認為，從缺貨漲價情況來看，目前AI算力建置缺口仍相當龐大，CSP廠為確保AI新算力建置不短缺，積極鞏固零組件供給來源。
微軟、亞馬遜、Meta及Google及甲骨文等北美五大CSP今年資本支出突破去年7,000億美元，這波AI投資潮將成為台灣半導體及ODM廠後續幾年的淘金商機。
台積電在先進製程及先進封裝幾乎搶下全球七成以上市占率，包括GB200／GB300，以及當前正在量產出貨的Vera Rubin晶圓代工訂單都同步由台積電先進製程拿下。除了輝達之外，微軟、亞馬遜、Meta、Google等CSP廠都開始推出自研AI晶片，同樣將委由台積電代工生產，讓台積電近幾年擴增先進製程產能的策略同步擴張。
AI商機全面到來，CSP不僅開始爭搶輝達GPU建置算力，更開始直接與代工廠展開AI伺服器開案設計的合作，使鴻海、廣達、緯創等ODM廠三巨頭直接拿下全球九成AI伺服器設計代工市占率。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 WWDC 2026看這篇就懂！3分鐘掌握Apple最重要3大更新亮點
📢 WWDC 2026除了AI…iOS 27還有7大寶藏功能：鬧鐘音量終於獨立
📢iPhone Fold「最清楚」實機照曝光！蘋果摺疊機改護照式大小、剩1種顏色
📢 LINE免費貼圖7款！日文諧音哏「鼠咪嗎誰」必用 吉娃娃配GUCCI超迷因
📢小米空氣淨化器6開箱！過濾細菌、病毒、甲醛汙染源 過敏族殺菌高CP
📢 舊Apple Watch真的要丟了！Watch OS 27完整支援名單 連旗艦款都說掰掰
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。