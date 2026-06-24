雲端大咖競逐 台廠是贏家

微軟、亞馬遜、Meta及Google等北美四大雲端服務大廠（CSP）爭搶AI算力，以及自研晶片開發，業界認為，CSP大廠搶攻AI算力建置，零組件備貨商機不斷，顯示CSP廠對後續AI投資動能持續增強，不論最終哪家CSP大咖勝出，台積電（2330）、鴻海、廣達、緯創等台灣AI供應鏈都是最大贏家。

CSP大廠零組件備貨熱潮引起的缺貨漲價狀況，記憶體延燒到MLCC、功率元件等相關供應鏈。業界認為，從缺貨漲價情況來看，目前AI算力建置缺口仍相當龐大，CSP廠為確保AI新算力建置不短缺，積極鞏固零組件供給來源。

微軟、亞馬遜、Meta及Google及甲骨文等北美五大CSP今年資本支出突破去年7,000億美元，這波AI投資潮將成為台灣半導體及ODM廠後續幾年的淘金商機。

台積電在先進製程及先進封裝幾乎搶下全球七成以上市占率，包括GB200／GB300，以及當前正在量產出貨的Vera Rubin晶圓代工訂單都同步由台積電先進製程拿下。除了輝達之外，微軟、亞馬遜、Meta、Google等CSP廠都開始推出自研AI晶片，同樣將委由台積電代工生產，讓台積電近幾年擴增先進製程產能的策略同步擴張。

AI商機全面到來，CSP不僅開始爭搶輝達GPU建置算力，更開始直接與代工廠展開AI伺服器開案設計的合作，使鴻海、廣達、緯創等ODM廠三巨頭直接拿下全球九成AI伺服器設計代工市占率。