美光結盟Anthropic參與策略性投資 鴻海、廣達將受惠

記憶體大廠美光（Micron）宣布與AI新創公司Anthropic簽署協議，內容包括供應記憶體與儲存產品，美光並參與Anthropic最新一輪策略性投資。在Anthropic備妥最為緊缺的記憶體後，積極衝刺AI基礎建設增添成長動能，帶動AI伺服器供應鏈鴻海（2317）、廣達接單力道。

根據聲明，美光將為Anthropic的先進模型設計並供應記憶體與儲存產品。提升Anthropic的AI模型的效能、效率以及使用成本，美光並未表明與Anthropic供應協議的期限與金額，但表示將支持這家新創公司「未來多年的成長之路」。

美光與Anthropic的供應協議涵蓋美光的資料中心產品陣容，包括HBM、DRAM以及SSD。Anthropic共同創辦人兼首席運算長布朗（Thom Brown）表示：「運算策略取決於將整個技術堆疊的每一層都做到最好，而記憶體與儲存系統對有效率地訓練及提供Claude服務至關重要。」

美光商務長薩達納（Sumit Sadana）在聲明中表示，與Anthropic的策略合作結合雙方在業界領先的能力，共同推動下一代AI基礎設施的創新與擴展。

美光已在公司內部部署Claude模型，應用於程式開發以及代理式AI相關情境，涵蓋工程、製造及企業營運等領域，未來預計進一步擴大部署規模。

Anthropic成長快速，先前公司對外釋出今年第2季營收將可望達到109億美元，較首季48億美元翻倍成長，第2季營業利益更有機會達5.59億美元，率先達成AI模型供應商單季獲利表現，由於AI算力多寡幾乎代表未來獲利表現，因此近幾個月來，Anthropic已簽署多項重大協議，以取得更多算力，包括與CoreWeave、博通和SpaceX的合作。

為了籌措更多營運資金，Anthropic於6月1日已祕密向美國監管機構提交首次公開發行股票（IPO）申請文件。此美光先前已被揭露參與Anthropic的H輪融資，公司估值達到9,650億美元。