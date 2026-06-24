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華碩推加值服務 吸引買氣
PC品牌大廠華碩（2357）力拚新業務「加值服務」，昨（23）日宣布在台灣市場推出「華碩服務Plus」方案，隨著新方案推出，華碩期盼將消費者買電腦加購相關加值服務的比率從原本10%提升到20%。
記憶體、CPU及SSD缺貨漲價，帶動今年終端PC產品價格持續上漲，引發上半年一波提前換機潮，短期無法預見筆電價格回檔，可能帶來後續市場需求疲弱。用戶延長使用年限以及降低總持有成本，成為新的購機考量。
「華碩服務Plus」提供完整的原廠維護規格，包含主機延伸保固、電池延伸保固、到府維修、清潔保養、硬碟故障不取回與硬體安裝等六大服務。
華碩聯合科技業務副總陳怡君形容，「華碩服務Plus」是幫筆電買保障，筆電價值變高，消費者更需要用相對親民、可預期的成本，提前分散未來可能遇到的維修、電池與送修風險。
華碩聯合科技系統事業總經理廖逸翔指出，AI PC的價值與複雜性日益增加，消費者對未來潛在的維修開銷感到憂慮，導致購買猶豫，傳統維修流程耗時費力，需親自送修並忍受漫長等待，「華碩服務Plus」套裝方案讓消費者在購買當下就能清楚掌握未來數年的總持有成本，提供核心零件的延長保障，消除對維修費的擔憂。
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