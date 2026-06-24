華碩：第3季PC價仍會微漲 預估產品升幅收斂至個位數
PC漲價出現緩漲趨勢。華碩聯合科技系統事業總經理廖逸翔昨（23）日指出，到今年5月為止，華碩（2357）台灣市場部分產品與去年第4季的價格相比累計漲幅已接近30%，預估第3季產品價格仍會微調，但僅成長個位數。
「華碩服務Plus」加值服務將上路，針對台灣PC市場，廖逸翔表示，今年上半年受到市場預期漲價因素影響，消費者紛紛提前購買，帶動整體市場開機量與銷量表現，截至今年5月為止皆維持個位數年增率。
記憶體、CPU及SSD缺貨漲價，讓今年PC產品價格持續上漲，華碩今年第1季、第2季在台灣市場都曾調整PC價格，到今年5月為止，部分產品與去年第4季的價格相比，漲幅已接近30%。
展望下半年，廖逸翔分析，第3季PC產品價格仍會微調，但漲幅空間預計僅成長個位數，主要原因在於記憶體、硬碟等零組件價格近期已有些回檔，以及考量消費者接受度，若再大漲可能超出市場承受範圍。
華碩長年穩坐台灣消費性與商用產品龍頭地位，在表態第3季價格緩漲後，預期其他PC品牌商在台灣市場價格漲勢也將跟進放緩。
業界分析，上半年通路端及消費者提前購機的現象，讓多數廠商對下半年PC需求保守看待，若下半年再維持與上半年一樣的雙位數漲價幅度，恐怕進一步打擊市場端需求，緩漲可說是共識。值得注意的是，華碩僅針對下半年台灣市場價格走向釋出風向球，全球各地區後勢漲幅趨勢仍未定。
華碩共同執行長許先越先前分析，今年整體PC市場受到記憶體與CPU等關鍵零組件價格大漲影響，各市調機構普遍預估全年PC市場出貨量將年減10~15%，整體PC營收因為漲價，有機會持平甚至小幅成長。
許先越表示，今年第1季華碩PC營收年增25%，主要受惠高價值產品組合占比提升，包括電競機種、Copilot+ PC以及商用PC等，高價值產品占比已接近六成，華碩內部對今年PC業務仍設定相當積極的目標，定調全年PC出貨量能維持與去年相當的水準，預期今年PC業務營收仍可望成長。
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