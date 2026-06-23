快訊

不僅3奈米！傳台積電先進製程晶片將全面漲價 「範圍曝光」超出預期

只在乎半導體？紐時記者新書曝川普私下談話 稱不會為台灣而戰

三鶯線獲准營運蘇巧慧搶先宣布 藍轟搶功、行政不中立

聽新聞
0:00 / 0:00

水面型太陽能遭汙名化 元晶高喊無重金屬有害物質

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

針對近日社會各界關心烏山頭水庫因水位下降，部分水面型太陽能系統隨水位變化而接觸庫底泥面，進而引發外界對太陽能模組安全性的疑慮，元晶太陽能科技（6443）特此說明如下：

元晶太陽能所生產之太陽能模組，皆依循嚴格品質標準與安全檢驗程序。為進一步驗證模組在極端情境下對環境水體之影響，元晶太陽能曾委託工業技術研究院測試。該測試係針對太陽能模組經老化處理後加以擊破，再進行泡水實驗。實驗結果顯示，將破裂模組浸泡於水體長達十四天後，該水體仍未檢出重金屬等有害物質，並且符合飲用水水質標準。相關檢驗報告亦公開於元晶太陽能官方網站，供社會大眾查閱。

元晶太陽能強調，太陽能發電技術並非台灣單獨採用的新興技術。在台灣官方推動再生能源政策之前，太陽能早已廣泛應用於全球各地，包含歐洲、美國、日本等先進國家，並長期設置於住宅屋頂、工廠、農地、水域及公共設施等多種環境中。其產品安全性、環境影響及無毒性，皆已在國際間經過長期實證與嚴格檢視。

水面型太陽能系統的設計與建置，均須依循相關法規與工程標準執行。模組本身主要由玻璃、鋁框、封裝材料、矽晶太陽能電池片等材料組成，並非外界所想像會釋出有毒物質之材料。即使在極端破裂情境下，經實驗驗證後，亦確認符合飲用水質標準。元晶太陽能理解社會大眾對水庫水質與環境安全的高度重視，也認同任何公共建設與能源設施都應接受嚴格檢驗與透明監督。公司將持續以科學數據、公開資訊與負責任的態度，回應社會關切，並配合主管機關及相關單位之規範與查驗。

元晶太陽能呼籲社會各界，以科學證據與客觀事實來檢視台灣目前最重要的再生能源——太陽能發電。太陽能已經是全球公認的重要再生能源之一，在環境安全與產品可靠度上已累積大量國際實績。請社會大眾放心，元晶太陽能也將持續秉持最高標準，守護環境安全，持續與社會溝通，一起推動台灣穩健邁向潔淨能源大未來。

元晶 太陽能 烏山頭水庫 再生能源

延伸閱讀

科學人／太陽能板漂到海上？臺灣研究：海上光電發電量比陸地多12%

晶瑞光無人機高階鏡頭模組 獲烏克蘭國際採購訂單

河川復育強調「自然解方」　楊佳寧：以流域治理與跨域整合為核心

避免攻擊事件 邊荷律出席一日店長活動 店家「全面升級安全防護」

相關新聞

AI伺服器需求強 台灣PCB首季產值年增近20％、達2456億創同期新高

台灣電路板協會（TPCA）與工研院產科國際所今天發布2026年第1季台灣印刷電路板（PCB）產銷調查報告指出，受惠AI伺...

卓揆推主權 AI 各部會設資料長、打造友善資料流通環境

行政院23日召開首場「國家人工智慧戰略特別委員會」，院長卓榮泰指出，資料治理為推動AI發展的重中之重，《促進資料創新利用發展條例》是建構友善資料流通環境的基礎，請各部會以非個資資料先行，並且參考先前政府設置「永續長」的經驗，推動各部會設置「資料長」，並以「推動政府資料開放、擴大政府資料共享、擴大AI訓練語料釋出」作為今年度的優先任務。

威剛看好東南亞AI算力需求 董座陳立白率團拜訪泰國深化產業合作

因應全球AI算力中心需求快速成長及東南亞市場發展潛力，全球記憶體與儲存領導品牌威剛科技（3260）董事長陳立白日前率領合作夥伴拜訪泰國政府部門及重要機構，期間除了與泰國國會進行交流，亦實地考察春武里府（Chon Buri），深入了解泰國產業創新政策與「東部經濟走廊」（EEC）發展願景，期望未來能結合泰國人才資源與產業基礎，共同打造具備國際競爭力的AI運算樞紐。

國家 AI 戰略委員會啟動 卓揆：四年投入逾1,300億元全面布局

行政院長卓榮泰23日主持「國家人工智慧戰略特別委員會」首場會議時表示，面對全球AI快速發展，政府將以更快速度因應全球變化，並以更大的戰略主導AI浪潮，政府將從深遠願景、完善法制出發，持續推動硬體製造維持領先、軟體創新加速升級、國家算力基礎建設及主權AI模型發展，均衡提供各項AI服務，促進普惠共榮，並推動百工百業智慧應用及全民智慧生活圈，落實智慧國家發展願景。

信紘科股東會／承認每股配息11.705元 簡士堡續任董事長

信紘科（6667）23日舉行股東常會，承認每股配發11.70516944元現金股利，並完成董事全面改選。董事會並推選簡士堡續任董事長。

晶瑞光無人機高階鏡頭模組 獲烏克蘭國際採購訂單

晶瑞光（6787）無人機事業布局正式邁入收成階段，旗下單光相機鏡頭模組近期獲得烏克蘭無人機產業客戶採購訂單，除雙方協議簽訂購銷意向目標外，目前已就後續遠距紅外熱像相機模組需求量、拉貨時程及長期策略採購規劃展開進一步討論，持續深化合作關係。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。