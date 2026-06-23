信紘科股東會全面改選董事 簡士堡續任董事長

信紘科（6667）於今（23）日召開2026年股東常會，由董事長簡士堡主持，全體股東出席率達56.11％支持，會中承認並通過2025年度營業報告書及財務報表、盈餘分配案，以及公司章程修訂等相關承認與討論事項，亦同步決議通過配發2025年度股利，擬配發每股11.705元現金股利，配發率高達85％，6月23日收盤價格276元計算，現金殖利率達4.24％，預計於2026年6月23日為除息交易日，7月9日為現金股利發放日。

今天股東常會也進行全面改選董事(含獨立董事)，簡士堡獲新一屆董事會推選續任董事長。

信紘科2025年度繳出營收與獲利皆創歷年新的里程碑，累計2025年全年合併營收為63.5億元，歸屬於母公司稅後淨利6.5億元，每股稅後盈餘(EPS)達13.77元，分別年增75％、49％、42％，改寫新高！並展現公司在半導體、高科技、記憶體等產業建廠、廠務工程領域之「高科技製造建廠總承攬商（GC）」與「綠色製程建廠解決方案（Turnkey）」之穩健競爭實力，尤其是在手大型專案的承攬力，不僅堆疊訂單金額創新高且穩健推進外，亦透過統籌管理能力，進而優化專案成本結構與施工效率，強化專案風險控管與工程品質，加上穩健二次配工程業務，挹注信紘科2025年度整體毛利率維持20％水準。2025年資產報酬率、股東權益報酬率分別為12.38％、28.25％。

由於這屆董事(含獨立董事)任期於6月12日屆滿，為 配合股東常會作業，今天股東常會也進行全面改選董事(含獨立董事)，依公司章程規定，票選出董事八席(含獨立董事三席)，新當選的董事包括簡士堡、湘鼎投資股份有限公司代表人米湘菱、許景翔、丁泰安、王龍德，三席獨立董事則由高紹華、巫立宇、畢祖明擔任，新任董事(含獨立董事)之任期三年，自2026年6月23日至2029年6月22日。

信紘科於股東會後隨即召開董事會，簡士堡獲新一屆董事會推選續任董事長，希冀未來信紘科將持續擴大高科技先進製程綠色建廠解決方案市場占有率，打造集團多角化業務版圖，致力提升集團中長期營運表現，並為股東、員工、客戶及合作夥伴創造更高價值。