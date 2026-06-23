售後保障成購機新指標 「華碩服務Plus」主機電池雙延保打造安心底氣
電腦品牌大廠華碩（2357）為搶攻市占率，提升消費者買氣，特別推出「華碩服務Plus」，滿足消費者對於延長保固與加值服務等需求，華碩聯合科技系統事業總經理廖逸翔表示，華碩服務Plus將整合主機延伸保固、電池延伸保固與到府維修等加值服務，提供最全面的售後方案。
華碩觀察到，消費者購機行為正在轉變中，有別於過往多著重規格與效能，今年更多人將買筆電視為長期投資，把保固、電池健康、維修便利性等使用成本一併納入考量，用小錢換取安心底氣。有鑑於此，「華碩服務Plus」從日常維護到資料安全進行全面升級，包含主機延伸保固、電池延伸保固、到府維修、清潔保養、硬碟故障不取回與硬體安裝等六大服務。
其中，硬碟故障不取回服務主要是考量到消費者資料安全而特別提供，讓使用者在維修更換硬碟之餘，亦可完整保留原有的故障硬碟，避免個人資料、工作檔案或企業機敏資訊外流風險；搭配硬體安裝服務，由專業人員執行記憶體、硬碟等硬體升級作業，全面提升用機保障。
華碩期望，透過售後服務的加值，能夠回饋給多年來支持華碩品牌的消費者們，並讓消費者使用的更加安心。
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