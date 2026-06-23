卓揆推主權AI各部會設資料長、打造友善資料流通環境

行政院23日召開首場「國家人工智慧戰略特別委員會」，院長卓榮泰指出，資料治理為推動AI發展的重中之重，《促進資料創新利用發展條例》是建構友善資料流通環境的基礎，請各部會以非個資資料先行，並且參考先前政府設置「永續長」的經驗，推動各部會設置「資料長」，並以「推動政府資料開放、擴大政府資料共享、擴大AI訓練語料釋出」作為今年度的優先任務。

國科會於會中報告「國家人工智慧發展綱領」草案，卓榮泰指出，本案原則修正通過，請國科會依據委員意見進行文字修正，並報院核定後，函頒各部會據以施行。

卓榮泰指出，本綱領依照《人工智慧基本法》第6條規定，由本委員會審議，確立我國AI發展的戰略目標為：積極建構「主權AI」，讓臺灣從支撐全球創新的「製造優勢國家」，成為立基於自由民主價值的「AI良善應用典範」。同時，本次討論確立我國「主權AI」發展願景，以臺灣在地資料與自由民主價值為基礎，建構安全、可信賴且負責任的AI生態圈，讓AI成為真正造福人群的力量，落實科技普惠大眾的理念。未來將以教育、醫療、金融、司法為我國主權AI示範應用範圍，並同步請各部會逐步擴及到「全民智慧生活圈」的多元應用。

卓榮泰表示，為落實主權AI願景，需要針對AI發展所需的硬體、軟體及應用服務，積極建構「新基礎建設」，包括算力、能源、網路資訊安全、資料安全、AI運用與服務的安全、堅守自由民主價值的評測機制，以及法規調適等，其中算力及能源，會特別著重於區域均衡及韌性調度。

卓榮泰請各部會依本綱領所揭示的戰略目標進行資源規劃，並以「AI新十大建設推動方案」，作為本綱領具體執行的方案內容。卓院長強調，政府將以「智慧政府」先行，發展創新公共服務，並善用數據資料來進行循證治理；同時全面推動「AI產業化、產業AI化」，降低中小微企業導入AI的門檻，讓AI創新應用能擴及百工百業，並透過學校教育到全民AI能力的普及，賦能每一位國民，提升國家整體韌性。

此外，針對數位發展部「完善法制環境」報告，卓榮泰表示，《人工智慧基本法》已於今年1月公布施行，請各部會於2年內完成法規調適工作。數發部已根據《人工智慧基本法》訂定「AI風險分類框架」，後續請數發部積極協助各目的事業主管機關進行AI風險盤查，尤其針對直接涉及民眾重大權益的領域，例如受教權、工作權等優先進行盤點；另協助各級政府完成使用AI執行業務之風險評估，建立內控管理機制。同時，請各機關預先規劃法規調適，並協助相關產業訂定指引，針對主管領域的AI應用訂定管理規範，落實完善的風險管理。

卓榮泰指出，資料治理為推動AI發展的重中之重，《促進資料創新利用發展條例》是建構友善資料流通環境的基礎，請各部會以非個資資料先行，優先釋出具高品質的臺灣文化價值語料，在兼顧個資保護及著作權保護的前提下，促進主權AI的發展與應用。

此外，卓榮泰也請副院長鄭麗君督導數發部，參考先前政府設置「永續長」的經驗，推動各部會設置「資料長」，並以「推動政府資料開放、擴大政府資料共享、擴大AI訓練語料釋出」作為今年度的優先任務；同時，「數位政策法制協調專案會議」仍會持續運作，負責重要協調及分工籌劃工作。

卓榮泰強調，資料治理涉及個資保護與著作權等重要權益保障，請數發部及相關部會就資料蒐集、模型訓練、應用部署等階段，建立資料治理框架，兼顧《個人資料保護法》及《著作權法》規範，衡平科技創新發展與權益保障，厚植臺灣多元文化及自由民主價值。