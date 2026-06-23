國家AI戰略委員會啟動 卓揆：四年投入逾1,300億元全面布局

行政院長卓榮泰23日主持「國家人工智慧戰略特別委員會」首場會議時表示，面對全球AI快速發展，政府將以更快速度因應全球變化，並以更大的戰略主導AI浪潮，政府將從深遠願景、完善法制出發，持續推動硬體製造維持領先、軟體創新加速升級、國家算力基礎建設及主權AI模型發展，均衡提供各項AI服務，促進普惠共榮，並推動百工百業智慧應用及全民智慧生活圈，落實智慧國家發展願景。

卓榮泰首先頒發聘書予本屆委員代表，並於致詞時表示，2026年1月賴清德總統正式公布《人工智慧基本法》，行政院依該法第6條規定，設立行政院層級之「國家人工智慧戰略特別委員會」，並由行政院長擔任召集人，23日召開首場會議。而他的任務就是與所有委員並肩協調、推動全國人工智慧相關事務，期盼委員們能給予寶貴意見，為國家訂定清晰且具前瞻性的「國家人工智慧發展綱領」。

卓榮泰指出，23日也是「人工智慧思想奠基者」艾倫．圖靈（Alan Turing）的誕辰紀念日。1950年圖靈發表了一篇震撼學界的論文，並提出「機器能否思考？」此一影響現代科技發展軌跡的問題。為驗證此一問題，圖靈設計出「模仿遊戲」，也就是「圖靈測試」，正式開啟全人類對於「機器智慧」的科學探問，也被現今科學界公認為是人工智慧研究真正的思想起點。至此之後70餘年，如今人類所處世界已發生驚天動地的變化，圖靈當年的提問，不再只是學術圈討論的話題，而是真實走入人類生活，例如現今大型語言模型（LLM）不僅能回答問題，還能撰寫程式，甚至本身即具備邏輯推理能力，因此不論是資安防護、深偽詐騙、錯假訊息散播，甚至是AI是否具備自主意識，都是當代政府必須嚴肅面對的AI治理課題。

卓榮泰表示，今日會議邀集產、官、學界專家及地方首長出席，核心目的希望借重委員的智慧共同研商，落實《人工智慧基本法》中揭示的「以人為本」精神，並在永續發展與福祉、人類自主、隱私保護與資料治理、資安與安全、透明與可解釋、公平與不歧視、問責等七大原則下推動「負責任的AI」，讓科技發展真正造福全人類。

卓榮泰說明，回首過去這段時間，行政團隊在政策面及法制面上，已有務實推進的初步成果。首先，在政策面上，行政院於2018年核定「臺灣AI行動計畫1.0」，並接續全面推動2.0計畫。面對生成式AI浪潮衝擊，政府也即刻因應，努力打造可信任的生成式AI「TAIDE」，建構主權AI能量。此外，2026年行政院核定「AI新十大建設推動方案」，預計4年投入超過1,300億元，聚焦算力基礎建設、主權AI、智慧應用及人才培育等面向，全面布局AI發展，以落實百工百業智慧運用、打造「全民智慧生活圈」的終極目標。

在法制面上，卓榮泰指出，為因應AI等數位科技帶來的法制衝擊，行政院於2023年4月成立跨部會的「數位政策法制協調專案會議」，由政委林明昕、吳誠文以及葉俊顯督導各部會成立專案小組，研析各項法規調適議題。同年，行政院亦頒布「行政院及所屬機關（構）使用生成式AI參考指引」，為立法厚植基礎。去年12月23日，立法院三讀通過《人工智慧基本法》，更確立我國推動AI發展之明確方向。

卓榮泰特別感謝副院長鄭麗君在召開本次會議之前，透過「行政院智慧國家2.0推動小組」的既有任務編組，先行推動跨部會人工智慧事務的協調及各項事務。這是一項非常艱鉅但重要的前置作業，但在鄭麗君主持下，今年上半年已順利辦理多場跨部會及專家諮詢會議，廣泛邀集產、官、學各界委員，共同剖析臺灣在全球AI發展版圖中的機會及挑戰。在歷次會議當中，委員一致認為臺灣除持續發展先進製造優勢之外，更應該積極運用AI技術，促進全體產業升級，並將民主自由核心價值融入AI發展願景，朝向成為引領全球「AI良善應用典範」的目標前進。而為達成此一願景，政府也將「AI新十大建設」作為具體落實的推動引擎，全面布局AI發展。

卓榮泰強調，AI發展與應用絕不能只停留在中央政策之中，必須加強結合各地方政府充沛的產業能量與在地活力，才能真正讓AI落地生根。因此，吳誠文政委也在6月初召開地方政府專場會議，與全國各縣市代表深入討論算力資源的區域均衡布局、資料治理與開放、AI合規指引的中央支援，以及公務體系AI人才培育等關鍵議題，充分展現地方政府推動AI施政的高度意願與迫切需求。

卓榮泰表示，今日首場會議雖然只是委員會的第一步，但這一步卻承載著國家未來的重要發展。圖靈曾說過：「這只是未來的前奏，也是將要發生之事的影子」，其前瞻眼光精確描繪出當代社會所面臨的處境，面對AI浪潮，我們所看到、經歷，甚至是想像的，可能只是未來巨大變革的冰山一角，還有很大的AI宇宙等待去發掘、開發及應用。

卓榮泰強調，臺灣不僅要追求技術領先，持續在硬體製造上傲視全球，更要確保全國國民都能公平共享科技發展帶來的果實，讓臺灣驕傲成為引領人工智慧良善發展的科技領先大國。而「國家人工智慧戰略特別委員會」肩負艱鉅任務，期待能透過相互討論、凝聚共識，為未來國家的AI科技、經濟發展、產業升級、人民生活帶來最直接的影響及幫助。