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晶瑞光無人機高階鏡頭模組 獲烏克蘭國際採購訂單

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
晶瑞光電董事長鄒政興。圖／晶瑞光提供
晶瑞光電董事長鄒政興。圖／晶瑞光提供

晶瑞光（6787）無人機事業布局正式邁入收成階段，旗下單光相機鏡頭模組近期獲得烏克蘭無人機產業客戶採購訂單，除雙方協議簽訂購銷意向目標外，目前已就後續遠距紅外熱像相機模組需求量、拉貨時程及長期策略採購規劃展開進一步討論，持續深化合作關係。

晶瑞光表示，隨著合作關係持續深化，看好未來無人機相關產品出貨規模有望逐步放大，進一步提升高附加價值產品營收占比。

晶瑞光指出，取得採購訂單的單光相機模組，先前已歷經多輪飛行測試及實際場域驗證，在影像穩定度、低延遲傳輸能力、抗干擾表現及濃霧環境時目標辨識等關鍵指標上皆獲得客戶高度評價。同時為因應烏克蘭客戶對高階無人機於遠距離全天候應用需求，以10個月開發時間於近期完成更高階之雙光相機模組（Dual EO + LWIR Camera）。

晶瑞光進一步表示，相較於市場一般標準化產品，公司相機模組在無人機及無人載具用市場（如影像解析度、低光源表現、抗干擾能力、影像傳輸模式、重量控制或功耗管理等）方面具備差異化競爭優勢，成功獲得客戶青睞。

根據GII Global Information研究報告指出，全球無人機市場規模預計將由2025年至2030年間持續成長至449.7億美元，預測期間複合年成長率達14.9%；展望未來，晶瑞光維持審慎樂觀看法，除既有NBPF近紅外光窄帶濾光片及NBG類藍玻璃濾光片產品維持良好接單動能外，無人機影像模組與AI視覺應用產品逐步進入成果收成期。

晶瑞光指出，隨著歐美客戶合作專案持續推進、全球無人機需求快速成長，以及非紅供應鏈趨勢加速成形，有望進一步提升高附加價值產品營收占比，加速由光學元件供應商轉型為無人機及無人載具之影像與AI視覺整合解決方案提供者，為中長期營運成長注入強勁動能。

無人機 烏克蘭

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