世紀進軍專業無人機市場 搶攻逾千億美元「非紅供應鏈」商機
世紀*（5314）23日宣布，繼成功自主研發中程無人機後，正式擴大布局進入技術門檻更高、高附加價值的「專業型無人機」市場。目前世紀*與母公司上曜集團正與多家國際系統大廠展開深度商務與技術洽談，鎖定跨國供應鏈整合與在地化生產契機，相關戰略合作有望於近期正式拍板，全面開啟轉型新局。
根據國外研究機構Grand View Research 最新報告指出，全球無人機市場（包含硬體與無人機服務 DaaS）在 2024 年約為 730 億美元，預計到 2030 年將達1,636 億美元，2025 至 2030 年間的複合年增長率（CAGR） 14.3%，全球低空經濟與無人機市場規模正迎來爆發期。
世紀自2023年切入無人機領域，將長年在通訊晶片、AI演算法與微電子系統整合的「IC設計基因」，成功轉化為無人機的「核心大腦」，目前已完成多旋翼、垂直起降（VTOL）等中長程機種開發。
世紀表示，在成功推出中程600公里無人機後，進一步延伸至商用載重與專業級無人機，將有效優化高毛利產品組合，實質反饋在未來的獲利結構。
世紀指出，因應台灣政府積極推動「軍用商規」無人機國造與本土化供應鏈政策，將運用自主飛控系統與高自製率帶來的「自主排程與量產彈性」，積極參與國防、防災救援、關鍵基礎設施巡檢、物流運輸及邊境監控等政府採購標案。
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