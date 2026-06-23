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威剛布局東南亞AI算力中心 陳立白率團拜訪泰國深化產業合作

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
威剛董事長陳立白(右)拜訪春武里府市政顧問，深入了解泰國「東部經濟走廊」（EEC）發展願景。圖／威剛提供
威剛董事長陳立白(右)拜訪春武里府市政顧問，深入了解泰國「東部經濟走廊」（EEC）發展願景。圖／威剛提供

看好全球AI算力中心需求快速成長及東南亞市場發展潛力，全球記憶體與儲存領導品牌威剛（3260）董事長陳立白日前率領合作夥伴拜訪泰國政府部門及重要機構，期間除了與泰國國會進行交流，也實地考察春武里府（Chon Buri），深入了解泰國產業創新政策與「東部經濟走廊」（EEC）發展願景，期望未來能結合泰國人才資源與產業基礎，共同打造具備國際競爭力的AI運算樞紐。

據調查，威剛將攜手旗下AI基礎算力公司康斯特，共同赴泰國設立基礎算力中心，不過因投資計畫尚在規畫，不便透露具體投資細節。

威剛董事長陳立白表示，泰國作為東協（ASEAN）的核心樞紐，其推動的「泰國 4.0」政策及「東部經濟走廊」（EEC），與威剛積極拓展全球AI應用與高效能運算市場的策略高度契合。尤其春武里府為EEC核心工業區域之一，具備完整產業聚落、基礎建設及政策支持，有助於未來高科技產業及AI相關應用加速發展。

陳立白指出，隨著AI應用範圍不斷擴大，全球對高效能運算、資料儲存及記憶體需求持續成長，AI算力中心已成為推動數位轉型的重要基礎建設。威剛目前積極推動全球AI算力中心相關布局，並看好東南亞地區在電力資源、產業環境及ESG發展條件等面向具備優勢，未來可望成為AI基礎建設的重要成長市場。此次拜訪期間，雙方亦深入交流未來合作方向，探討如何結合泰國人才優勢與工業基礎，推動AI算力中心及相關產業鏈發展。

未來，威剛將持續深化全球化布局，以高效能記憶體與儲存技術，協助全球夥伴打造穩健的AI基礎架構，掌握新世代運算趨勢所帶來的成長機會。同時，公司也期待與泰國政府及當地產業夥伴深化合作，攜手推動AI基礎建設與科技創新，創造更多產業發展契機。

威剛董事長陳立白（左）與泰國眾議院代表就高科技產業發展、產業鏈合作及未來發展機會交換意見。圖／威剛提供
威剛董事長陳立白（左）與泰國眾議院代表就高科技產業發展、產業鏈合作及未來發展機會交換意見。圖／威剛提供

泰國 東南亞 威剛

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