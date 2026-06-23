三商電拿下中華郵政新設備訂單 今年營運有望續攻高

固態電池廠輝能科技於法國時間6月18日宣布與Elysian Aircraft BV（以下簡稱「Elysian」）簽署合作備忘錄（MoU）。Elysian為一家荷蘭航太公司，致力於開發大型電池電動航空器與航空核心電氣化技術。根據MoU，雙方將就次世代電池於全電動航空器的潛在應用展開討論與評估，並有意探索共同開發及整合由輝能科技提供之次世代電池電芯，應用於未來航空器使用之電池模組及／或電池包，為零排放航空旅行與次世代移動科技的發展奠定合作基礎。

2026-06-23 15:30