聽新聞
0:00 / 0:00
三商電拿下中華郵政新設備訂單 今年營運有望續攻高
系統整合廠三商電（2427）營運傳捷報，成功拿下中華郵政補摺機設備訂單，將可望替後續營運動能添上新柴火。法人推估，在銀行設備更新需求持續加持下，三商電今年營運將有機會持續挑戰新高。
據了解，三商電主要業績成長動能來自於銀行ATM設備維護及代理，加上交通與通訊系統整合（SI）標案，近年來銀行更新設備需求穩定，加上產品單價提升，使三商電營運具備向上成長力道。
三商電公告5月合併營收為2.96億元、月減35.22％、年減73.63％，呈現年月雙減，原因主要來自於標案認列時間差異。累計今年前五月合併營收達26.44億元、年成長2.46％，改寫歷史同期新高。法人預期，三商電今年業績將有機會續創新高表現。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 WWDC 2026看這篇就懂！3分鐘掌握Apple最重要3大更新亮點
📢 WWDC 2026除了AI…iOS 27還有7大寶藏功能：鬧鐘音量終於獨立
📢iPhone Fold「最清楚」實機照曝光！蘋果摺疊機改護照式大小、剩1種顏色
📢 LINE免費貼圖7款！日文諧音哏「鼠咪嗎誰」必用 吉娃娃配GUCCI超迷因
📢小米空氣淨化器6開箱！過濾細菌、病毒、甲醛汙染源 過敏族殺菌高CP
📢 舊Apple Watch真的要丟了！Watch OS 27完整支援名單 連旗艦款都說掰掰
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。