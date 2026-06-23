「華碩服務Plus」登場 華碩：像幫筆電買ETF保障

消費者購機行為正在轉變，華碩（2357）有鑑於市場對於延長保固與加值服務等需求持續提升，「華碩服務Plus」23日全新登場，透過完善的售後服務體系，讓每台筆電都能獲得更長期、安心的原廠守護。華碩聯合科技業務副總陳怡君形容，「華碩服務Plus」很像幫筆電買ETF保障，因為現在筆電價值變高，消費者更需要用相對親民、可預期的成本，提前分散未來可能遇到的維修、電池與送修風險。

華碩聯合科技系統事業總經理廖逸翔指出，AI PC的價值與複雜性日益增加，消費者對未來潛在的維修開銷感到憂慮，導致購買猶豫，且傳統維修流程耗時費力，需親自送修並忍受漫長等待。

廖逸翔強調，「華碩服務Plus」套裝方案讓消費者在購買當下就能清楚掌握未來數年的總持有成本，並提供核心零件例如主機板、電池的延長保障，消除對維修費的擔憂，同時將「到府收送」升級為「到府維修」，解決舟車勞頓與等待太久的問題，希望將消費者加購相關加值服務的比例從原本10%提升到20%。

華碩觀察到消費者購機行為正在轉變，有別於過往多著重規格與效能，今年更多人將買筆電視為長期投資，把保固、電池健康、維修便利性等使用成本一併納入考量，用小錢換取安心底氣。

為了因應此現象，「華碩服務Plus」提供完整的原廠守護，包含主機延伸保固、電池延伸保固、到府維修、清潔保養、硬碟故障不取回與硬體安裝等六大服務。