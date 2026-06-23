矽格下半年看好AI矽光子矽電容 湖口擴廠7月量產
半導體封測廠矽格今天表示，下半年營運可持續受惠人工智慧（AI）、特殊應用晶片（ASIC）、AI連接晶片、矽光子、網通晶片、低軌衛星、記憶體及矽電容等，相關多元應用市場需求穩健成長，湖口二廠擴廠將在7月加入量產。
矽格下午舉行線上法人說明會，觀察第2季營運，矽格總經理葉燦鍊指出，儘管部分客戶產品受到記憶體價格上漲影響，短期對營收成長動能可能有一定壓抑，不過矽格持續受惠AI、ASIC、AI連接晶片、矽光子、網通晶片及記憶體等需求擴增，加上矽格擴產穩健，先前資本支出採購設備將陸續到位，逐步挹注營收表現，有助抵銷部分市場逆風影響。
在擴產布局方面，葉燦鍊指出，湖口二廠擴廠計畫無塵室整建進度持續推進，相關產能全數被國外大客戶提前預訂，隨著先進製程設備陸續到位，廠區將在7月加入量產，預計逐步緩解產能吃緊的狀況，因應客戶產能需求。
在新建中興三廠布局，葉燦鍊指出，工程進度持續推進，預計今年第4季完工，2027年第1季可進入量產。
法人問及目前稼動率狀況，矽格說明，整體產能利用率在7成至8成。
矽格今年5月董事會通過追加資本支出，今年整體資本支出提高至新台幣88億元，較原先規劃增加48%，增加先進製程測試設備採購。
矽格自結5月合併營收19.76億元，較4月增加近2%，較2025年同期增加近24%，連續3個月創歷史新高；累計今年前5月合併營收92.16億元，較去年同期增加約17.5%。
矽格表示，5月營收主要成長動能來自國外大客戶擴增產能，包括AI、ASIC、光通訊、高速運算（HPC）等相關晶片比重持續增加，成為營收衝高的主要動力；此外，網通晶片需求明顯增量，而受惠主流記憶體市場晶片價格上揚，稼動率持續攀升。
從應用比重來看，根據資料，矽格今年前5月包括AI、ASIC、矽光子、高速運算等業績，占比增加至23%；此外，記憶體產品占整體業績比重約10%。
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