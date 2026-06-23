快訊

台大醫學院院長吳明賢住ICU未脫離險境 石崇良：端午才聚餐無異狀

影／育兒網紅毒駕！吸喪屍煙彈載3歲稚女撞車 檢方聲押

美股電子盤、韓股大跌 台指期夜盤早盤閃崩千點

聽新聞
0:00 / 0:00

矽格下半年看好AI矽光子矽電容 湖口擴廠7月量產

中央社／ 記者鍾榮峰台北23日電

半導體封測廠矽格今天表示，下半年營運可持續受惠人工智慧（AI）、特殊應用晶片（ASIC）、AI連接晶片、矽光子、網通晶片、低軌衛星、記憶體及矽電容等，相關多元應用市場需求穩健成長，湖口二廠擴廠將在7月加入量產。

矽格下午舉行線上法人說明會，觀察第2季營運，矽格總經理葉燦鍊指出，儘管部分客戶產品受到記憶體價格上漲影響，短期對營收成長動能可能有一定壓抑，不過矽格持續受惠AI、ASIC、AI連接晶片、矽光子、網通晶片及記憶體等需求擴增，加上矽格擴產穩健，先前資本支出採購設備將陸續到位，逐步挹注營收表現，有助抵銷部分市場逆風影響。

在擴產布局方面，葉燦鍊指出，湖口二廠擴廠計畫無塵室整建進度持續推進，相關產能全數被國外大客戶提前預訂，隨著先進製程設備陸續到位，廠區將在7月加入量產，預計逐步緩解產能吃緊的狀況，因應客戶產能需求。

在新建中興三廠布局，葉燦鍊指出，工程進度持續推進，預計今年第4季完工，2027年第1季可進入量產。

法人問及目前稼動率狀況，矽格說明，整體產能利用率在7成至8成。

矽格今年5月董事會通過追加資本支出，今年整體資本支出提高至新台幣88億元，較原先規劃增加48%，增加先進製程測試設備採購。

矽格自結5月合併營收19.76億元，較4月增加近2%，較2025年同期增加近24%，連續3個月創歷史新高；累計今年前5月合併營收92.16億元，較去年同期增加約17.5%。

矽格表示，5月營收主要成長動能來自國外大客戶擴增產能，包括AI、ASIC、光通訊、高速運算（HPC）等相關晶片比重持續增加，成為營收衝高的主要動力；此外，網通晶片需求明顯增量，而受惠主流記憶體市場晶片價格上揚，稼動率持續攀升。

從應用比重來看，根據資料，矽格今年前5月包括AI、ASIC、矽光子、高速運算等業績，占比增加至23%；此外，記憶體產品占整體業績比重約10%。

矽格 營收 晶片

延伸閱讀

維熹股東會／AI 伺服器大電流已出貨 明年 AI 營收倍數成長

意法微控制器漲價 盛群、偉詮電、松翰等受惠 下半年營運增溫

富喬工業股東會／拍板1元股利 看今年下半年動能續強

聯發科漲價帶動IC設計風向 電源管理廠不排除跟進

相關新聞

信紘科股東會／承認每股配息11.705元 簡士堡續任董事長

信紘科（6667）23日舉行股東常會，承認每股配發11.70516944元現金股利，並完成董事全面改選。董事會並推選簡士堡續任董事長。

晶瑞光無人機高階鏡頭模組 獲烏克蘭國際採購訂單

晶瑞光（6787）無人機事業布局正式邁入收成階段，旗下單光相機鏡頭模組近期獲得烏克蘭無人機產業客戶採購訂單，除雙方協議簽訂購銷意向目標外，目前已就後續遠距紅外熱像相機模組需求量、拉貨時程及長期策略採購規劃展開進一步討論，持續深化合作關係。

世紀進軍專業無人機市場 搶攻逾千億美元「非紅供應鏈」商機

世紀*（5314）23日宣布，繼成功自主研發中程無人機後，正式擴大布局進入技術門檻更高、高附加價值的「專業型無人機」市場。目前世紀*與母公司上曜集團正與多家國際系統大廠展開深度商務與技術洽談，鎖定跨國供應鏈整合與在地化生產契機，相關戰略合作有望於近期正式拍板，全面開啟轉型新局。

佳世達孫公司與寵物醫療新創寵訊生醫合作 引進犬類癌症液態切片檢測

佳世達（2352）集團旗下康科特子公司康悅藥品攜手寵物精準醫療新創寵訊生醫策略合作，引進犬類癌症液態切片檢測技術。透過抽血即可進行早期寵物癌症篩檢，以低侵入性且高精準度的分子層級篩檢方案，協助飼主掌握寵物檢康狀況，提升寵物癌症篩檢的精準度，呼應集團布局「AI醫療與健康照護」事業藍圖，持續拓展精準健康管理應用場景。

群益證台日 AI 半導體論壇 協助投資人掌握先進封裝與材料設備商機

AI浪潮帶動半導體產業邁入新一輪成長周期，群益金鼎證券（6005）23日舉辦「台日AI半導體未來商機論壇」，聚焦台灣製造優勢與日本設備材料實力，深入解析AI產業鏈發展趨勢，協助投資人掌握技術革新帶來的投資契機。

輝能科技與 Elysian Aircraft BV 簽署 MoU 探索次世代電池航太應用

固態電池廠輝能科技於法國時間6月18日宣布與Elysian Aircraft BV（以下簡稱「Elysian」）簽署合作備忘錄（MoU）。Elysian為一家荷蘭航太公司，致力於開發大型電池電動航空器與航空核心電氣化技術。根據MoU，雙方將就次世代電池於全電動航空器的潛在應用展開討論與評估，並有意探索共同開發及整合由輝能科技提供之次世代電池電芯，應用於未來航空器使用之電池模組及／或電池包，為零排放航空旅行與次世代移動科技的發展奠定合作基礎。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。