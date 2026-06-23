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佳世達孫公司與寵物醫療新創寵訊生醫合作 引進犬類癌症液態切片檢測

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

佳世達（2352）集團旗下康科特子公司康悅藥品攜手寵物精準醫療新創寵訊生醫策略合作，引進犬類癌症液態切片檢測技術。透過抽血即可進行早期寵物癌症篩檢，以低侵入性且高精準度的分子層級篩檢方案，協助飼主掌握寵物檢康狀況，提升寵物癌症篩檢的精準度，呼應集團布局「AI醫療與健康照護」事業藍圖，持續拓展精準健康管理應用場景。

美國獸醫協會數據顯示，約每四隻犬隻就有一隻一生中可能罹患癌症，而10歲以上的高齡犬隻罹癌比率近50%。由於多數惡性腫瘤早期並不明顯，提早偵測並爭取黃金治療期，成為寵物臨床醫療的重要課題。

高雄培昱動物醫院特殊寵物專科獸醫師郭建宏指出，傳統臨床癌症診斷高度仰賴侵入性的病理切片，常因高齡動物的體型或麻醉風險過高，讓飼主與獸醫在決策上兩難。新型液態切片技術在臨床上僅需簡單抽血、不需麻醉，即可捕捉早期癌症訊號。降低毛孩檢查風險，有助獸醫師突破傳統臨床限制。

寵訊生醫執行長顧元杰表示，高階癌症檢測在寵物醫療推廣的成功關鍵，在於建立第一線獸醫師的臨床應用信任，並提升飼主對早期監測價值的認知。本次策略合作將結合康悅藥品於動物醫療通路與供應鏈管理經驗，加速高階分子檢測技術全面進入台灣動物醫院，優化臨床端的精準醫療品質。

康科特董事長劉靜怡表示，寵物逐漸成為家庭重要成員，飼主對於寵物健康管理與預防醫學的需求持續提升。康科特旗下康悅藥品將發揮資源整合與通路管理優勢，針對臨床面臨高齡動物採樣受限、診斷決策不易等痛點，積極引進先進檢測技術，協助獸醫師突破傳統診斷瓶頸，持續結合通路與臨床資源，完善寵物健康照護服務，推動寵物醫療朝向精準化、預防化發展。

獸醫師 寵物 癌症

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