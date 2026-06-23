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輝能科技與Elysian Aircraft BV簽署MoU 探索次世代電池航太應用

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
輝能科技於法國時間6月18日宣布與 Elysian Aircraft BV簽署合作備忘錄（MoU）。輝能科技／提供
輝能科技於法國時間6月18日宣布與 Elysian Aircraft BV簽署合作備忘錄（MoU）。輝能科技／提供

固態電池廠輝能科技於法國時間6月18日宣布與Elysian Aircraft BV（以下簡稱「Elysian」）簽署合作備忘錄（MoU）。Elysian為一家荷蘭航太公司，致力於開發大型電池電動航空器與航空核心電氣化技術。根據MoU，雙方將就次世代電池於全電動航空器的潛在應用展開討論與評估，並有意探索共同開發及整合由輝能科技提供之次世代電池電芯，應用於未來航空器使用之電池模組及／或電池包，為零排放航空旅行與次世代移動科技的發展奠定合作基礎。

本次合作討論將聚焦於次世代電池在航太應用場景中的可行性評估，初步包含兩項技術驗證方向：其一為標準驗證，藉由既有次世代電池平台評估其於航空器電池系統中的潛在適配性；其二為客製化電池驗證，雙方將進一步討論依據航空應用需求，探索特定規格與性能目標的電池設計方向。

隨著雙方探索潛在合作協議，本次合作預期將聚焦於目標電池包層級能量密度介於320–420 Wh/kg的電池技術，以支持航程約750–1,000 km之大型電池電動航空器的性能需求，並評估次世代電池相較於傳統電池技術，在提升重量效率、延展續航能力與拓展航空任務彈性方面的潛在優勢。

隨著全球航空產業積極尋求降低碳排、提升能源效率與推動永續運輸解決方案，電池技術的能量密度、安全性、重量效率與系統整合能力，將成為全電動航空器能否邁向更長航程與更具商業可行性的重要關鍵。次世代電池因具備高能量密度與材料結構安全性的發展潛力，近年受到電動車、航空、工業應用及能源轉型領域高度關注。

然而，航空應用對電池系統的安全標準、可靠性、重量管理與認證要求極為嚴謹，相關技術仍需經過審慎驗證與長期開發。除技術性能外，電池供應鏈的在地化亦是推動電動航空永續發展的重要方向。透過評估歐洲在地供應與製造能力，未來有機會縮短跨區域運輸距離、提升供應鏈韌性，並在產品生命周期評估（LCA）中進一步降低整體碳足跡。

對於以零排放航空為目標的電動飛機而言，電池不僅是推動飛行的核心技術，也將是提升整體永續性的關鍵環節之一。輝能科技長期投入次世代電池技術研發與製造能力建置，並持續推動次世代電池技術於不同高階應用場景中的可能性。本次Elysian與輝能科技簽署MoU，代表輝能科技在既有電動車電池技術布局之外，也展現輝能科技與歐洲創新企業共同探索未來航空領域移動與能源轉型解決方案的進展。

輝能科技創辦人暨執行長楊思枬表示：「次世代電池的發展不僅關乎電動車產業，也與未來能源轉型及新型移動方式息息相關。航空應用對電池的能量密度、安全性與重量效率提出極高要求，因此更需要以審慎、嚴謹的方式進行評估與驗證。我們期待透過與Elysian的合作討論，共同創造次世代電池在全電動航空器中的潛在應用，並為未來更低碳、更高效率的移動方式奠定基礎。」

航太 法國

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