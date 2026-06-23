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烏山頭水庫光電系統觸底泥 元晶：不會釋出有害物質

中央社／ 記者張建中新竹23日電

烏山頭水庫日前水位下降，部分水面型太陽能系統隨水位變化而接觸庫底泥面，引發外界對太陽能模組安全性的疑慮。太陽能廠元晶今天聲明表示，水面型太陽能模組安全無虞，經實驗不會釋出重金屬等有害物質。

元晶強調，生產的太陽能模組，皆依循嚴格品質標準與安全檢驗程序。為進一步驗證模組在極端情境下對環境水體的影響，曾委託工業技術研究院測試。

元晶指出，工研院測試是針對太陽能模組經老化處理後加以擊破，再進行泡水實驗。實驗結果顯示，將破裂模組浸泡於水體14天後，水體仍未檢出重金屬等有害物質，並且符合飲用水水質標準。

元晶表示，太陽能發電技術並非台灣單獨採用的新興技術。在台灣官方推動再生能源政策前，太陽能已廣泛應用於全球各地，包含歐洲、美國、日本等先進國家，並長期設置於住宅屋頂、工廠、農地、水域及公共設施等多種環境中。產品安全性、環境影響及無毒性，皆已在國際間經過長期實證與嚴格檢視。

至於水面型太陽能系統，元晶指出，系統設計與建置均須依循相關法規與工程標準執行，模組本身主要由玻璃、鋁框、封裝材料、矽晶太陽能電池片等材料組成，並非外界所想像會釋出有毒物質的材料。

元晶表示，理解社會大眾對水庫水質與環境安全的高度重視，也認同任何公共建設與能源設施都應接受嚴格檢驗與透明監督，將持續以科學數據、公開資訊與負責任的態度，回應社會關切，並配合主管機關及相關單位的規範與查驗。

烏山頭水庫 元晶 太陽能

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