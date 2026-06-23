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光譜電工觀音二廠今落成啟用 董座凃俊光：海內外接單雙軌並進

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
光譜電工桃園觀音二廠今日啟用，圖為董事長凃俊光（左）與總經理謝炳輝。圖／光譜電工提供
光譜電工桃園觀音二廠今日啟用，圖為董事長凃俊光（左）與總經理謝炳輝。圖／光譜電工提供

光譜電工今天宣布，公司達成擴產新里程，5月斥資12.04億元購置的桃園觀音二廠今（23）日啟用，率先使用辦公大樓與倉儲空間，升級物流調度效益，將提升現有產能。

光譜電工董事長凃俊光表示，公司2026年積極轉型，定調事業主軸要往重電與機電核心事業發展，2025年底通過決議，並在今年2月將名稱由「合正科技股份有限公司」變更為「光譜電工股份有限公司」。

凃俊光說，隨著變壓器業務躍升營收核心支柱， 6月1日由「電子零組件業」改劃入「電機機械」產業類別，實質反映業務版圖的根本蛻變。

凃俊光指出，光譜電工將以觀音新廠為核心基地，持續提升技術實力與服務品質，攜手客戶與合作夥伴，共同參與台灣能源轉型與產業升級的重要進程。

海外拓展也有進展，凃俊光說，在順利取得UL與cUL雙重安全認證後，成功斬獲海外重電訂單，目前以北美地區及美國海外基地為主。隨著觀音二廠後續擴產效益逐步到位，長線獲利與營運前景持續看旺。

光譜電工桃園觀音二廠今日啟用，並舉行新廠落成啟用剪綵典禮。圖／光譜電工提供
光譜電工桃園觀音二廠今日啟用，並舉行新廠落成啟用剪綵典禮。圖／光譜電工提供

觀音

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