光譜電工觀音二廠今落成啟用 董座凃俊光：海內外接單雙軌並進

台股受短多下車影響，23日行情多在盤下震盪之際，但市場仍積極逢低卡位，其中，京鼎（3413）在泰國春武里廠、羅永廠的產能陸續開出中，分析師指出，儘管海外成本較高導致毛利率衰退，但長期而言，獲利將受惠於AI對於半導體的需求成長。

2026-06-23 14:01