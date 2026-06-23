英特磊：光聖暫不加入董事會 雙方先深化業務合作
化合物半導體廠英特磊IET-KY去年底宣布與光聖換股合作，攜手搶攻熱門的光通訊市場，備受矚目。英特磊董事長高永中今天表示，現階段雙方將優先深化業務合作，暫時不急於讓光聖進入董事會。
高永中進一步說明，英特磊營運主體在美國，部分產品長期供應國防與特殊應用領域客戶，相關供應鏈對股權結構及公司治理架構具較高要求，如策略股東取得董事席次，可能牽涉合併報表認定問題，增加雙方財務管理與監管作業複雜度。
為維持合作彈性，光聖暫時還不會進入英特磊董事會。惟英特磊明年將舉行董事改選，屆時可能會做長期規劃。
英特磊在2025年底宣布與光聖策略合作，雙方透過股份交換方式，攜手搶食次世代的共同封裝光學（CPO）商機，換股比例為每5.1股英特磊普通股換發1股光聖普通股。換股完成後，英特磊將持有光聖約1.79%普通股股權，光聖則持有英特磊約15.26%股權，躍居最大單一股東。
英特磊今天舉行股東會，去年歸屬母公司淨利新台幣6530萬元，較2024年淨損1.31億元轉虧為盈，每股純益1.65元，今天股東會通過每股派發現金股息1元。
英特磊今天股東會也通過私募案，額度不超過250萬股。高永中表示，此次私募計畫主要是保留未來引進策略夥伴的彈性空間，目前無特定對象。
高永中今天表示，受惠AI資料中心大量建置，帶動高速光收發模組及光通訊基礎建設需求，公司主力的磷化銦（InP）等產品需求持續放量，帶動2025年營運明顯回升。展望後市，隨AI光通訊市場需求延續，加上進行產能擴充及產品組合優化，看好今年營收有機會再創新高。
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