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美光與Anthropic 策略合作 共同建構記憶體與儲存AI系統架構設計

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
美光宣布已和AI新創公司Anthropic簽署合作協議，共同建構記憶體與儲存AI系統架構設計。（路透）
美光宣布已和AI新創公司Anthropic簽署合作協議，共同建構記憶體與儲存AI系統架構設計。（路透）

美光科技今日宣布與Anthropic達成策略合作協議，合作範疇涵蓋記憶體與儲存AI系統架構設計、供應安排、美光內部導入Claude 企業級應用，以及對Anthropic H輪融資進行策略性投資。此項協議直接將先進 AI 模型的需求，與基礎架構的設計、供應及規模化部署緊密連結。

美光科技執行副總裁暨事業長Sumit Sadana 表示，AI革命已永久提升了記憶體與儲存解決方案的重要性，並已從資料中心延伸至邊緣應用。美光與Anthropic策略合作，共同推動次世代AI基礎架構的創新與規模化發展。

Anthropic共同創辦人暨運算長Tom Brown表示，該公司運算策略環環相扣，記憶體與儲存更是影響 Claude 訓練與服務效率的核心。Anthropic與美光攜手合作，讓雙方得以針對自身工作負載緊密協作、最佳化系統，並確保所需供應穩定無虞。隨著Claude需求持續成長，這正是實現長期擴展運算的關鍵所在。

先進 AI 模型對記憶體與儲存基礎架構的效能要求極為嚴苛。此次合作聚焦於記憶體與儲存技術的共同開發，以提升 AI 系統的建構與擴展能力。美光的完整產品組合涵蓋高頻寬記憶體（HBM）、DRAM 及 SSD，可全面提升 AI 訓練與推論的效能、能源效率，並有效降低總體擁有成本。

美光與 Anthropic 將深入分析記憶體與儲存子系統在各類型工作負載下的效能表現，及其在整體基礎架構堆疊中的互動關係。此項合作預計將有效推動記憶體與儲存效能、能源效率，及基礎架構的 token 經濟效益等面向的進一步提升。

在技術合作的基礎上，美光與 Anthropic 進一步簽訂記憶體與儲存供應協議，涵蓋美光業界領先的資料中心產品組合，為 Anthropic 長期運算策略的持續擴展與多年期成長提供堅實後盾。

美光已在工程、製造及企業各職能部門導入Anthropic Claude模型，加速程式開發並拓展更進階的代理式AI應用。這些模型聚焦於美光最複雜、影響最深遠的業務挑戰，持續為生產力與創新帶來具體成效。展望未來，隨著AI系統能力與自主性不斷提升，美光預期將在設計、建構與營運等面向開創全新可能。

美光表示，除技術協調與供應協議外，美光已對Anthropic H輪融資進行策略性投資，此舉彰顯雙方攜手推動次世代AI基礎架構發展的共同承諾。

美光

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