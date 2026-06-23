快訊

吳明賢OHCA葉克膜搶命 兩天前發文憂內科住院醫招收率僅61%創新低

美學者揭習近平「不戰而奪台」攻略 川普恐淪北京最穩妥工具人

看一場世足賽多燒錢？台灣球迷飛美朝聖曝開銷：被資本鐵拳教育了

聽新聞
0:00 / 0:00

京鼎新產能陸續開出 法人為下半年營運前景按讚

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

台股受短多下車影響，23日行情多在盤下震盪之際，但市場仍積極逢低卡位，其中，京鼎（3413）在泰國春武里廠、羅永廠的產能陸續開出中，分析師指出，儘管海外成本較高導致毛利率衰退，但長期而言，獲利將受惠於AI對於半導體的需求成長。

法人機構表示，京鼎在全球晶圓廠持續擴產、AI與先進製程需求帶動下，目前訂單能見度已延伸至2027年，部分客戶甚至提供未來2027年之後的產能規劃需求，其中，雖第1季受產品組合變化及泰國新廠初期費用影響，毛利率年減下滑，但上半年將是營運谷底，下半年隨泰國產能利用率提升、新產品放量及檢測業務成長，營運可望逐季回升，2027年整體表現有機會優於2026年。

產能布局方面，京鼎近年大舉投資泰國市場，目前已有兩座廠區，其中較早啟用的羅勇廠產能利用率已快速提升，而去年11月啟用的新廠目前僅使用第一期部分空間，但因客戶需求強勁，預計下半年可望達單月損益兩平，其中，泰國廠並非單純生產基地，而是完整複製台灣與中國大陸的製造能力，從精密加工、表面處理、焊接、模組組裝到整機製造皆可在當地完成，形成高度垂直整合優勢。

目前設備訂單明確能見度約6至9個月，客戶已提供更長期的需求規劃。以主要客戶為例，部分設備需求已看到2027年，甚至有客戶提供長達八個季度的產能預測，將有助未來營運表現。

泰國 半導體 京鼎

延伸閱讀

富喬工業股東會／拍板1元股利 看今年下半年動能續強

維熹股東會／AI 伺服器大電流已出貨 明年 AI 營收倍數成長

臻鼎5月業績旺 法人估今年 EPS 上看14.3元

台股震盪908點洗盤！53千金僅「這2檔」飆漲停 探針卡三雄隨之走強

相關新聞

美光與Anthropic 策略合作 共同建構記憶體與儲存AI系統架構設計

美光科技今日宣布與Anthropic達成策略合作協議，合作範疇涵蓋記憶體與儲存AI系統架構設計、供應安排、美光內部導入Claude 企業級應用，以及對Anthropic H輪融資進行策略性投資。此項協議直接將先進 AI 模型的需求，與基礎架構的設計、供應及規模化部署緊密連結。

京鼎新產能陸續開出 法人為下半年營運前景按讚

台股受短多下車影響，23日行情多在盤下震盪之際，但市場仍積極逢低卡位，其中，京鼎（3413）在泰國春武里廠、羅永廠的產能陸續開出中，分析師指出，儘管海外成本較高導致毛利率衰退，但長期而言，獲利將受惠於AI對於半導體的需求成長。

漲價預期催出購機熱潮 momo 電玩主機近一月業績年增七成

暑假尚未正式開始，電玩買氣已率先升溫。富邦媒（8454）旗下momo購物網統計，近一個月電玩主機銷售業績較去年同期成長七成、遊戲片業績年增三成，電視等影音設備也維持雙位數成長，75吋以上大尺寸電視表現最為突出。

台積電將到中科二林園區設封測廠 彰化縣政府竭誠歡迎

彰化縣有多家台積電的協助廠商，傳出台積電將投資數百億元到彰化縣中科二林園區設置封測廠，縣長王惠美今表明竭誠歡迎，縣政府將全力配合興建設廠相關行政流程，同時呼籲中央加速審查二林精密產業園區開發、台76線快速道路建設，作為台積電等廠商的堅強助力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。