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京鼎新產能陸續開出 法人為下半年營運前景按讚
台股受短多下車影響，23日行情多在盤下震盪之際，但市場仍積極逢低卡位，其中，京鼎（3413）在泰國春武里廠、羅永廠的產能陸續開出中，分析師指出，儘管海外成本較高導致毛利率衰退，但長期而言，獲利將受惠於AI對於半導體的需求成長。
法人機構表示，京鼎在全球晶圓廠持續擴產、AI與先進製程需求帶動下，目前訂單能見度已延伸至2027年，部分客戶甚至提供未來2027年之後的產能規劃需求，其中，雖第1季受產品組合變化及泰國新廠初期費用影響，毛利率年減下滑，但上半年將是營運谷底，下半年隨泰國產能利用率提升、新產品放量及檢測業務成長，營運可望逐季回升，2027年整體表現有機會優於2026年。
產能布局方面，京鼎近年大舉投資泰國市場，目前已有兩座廠區，其中較早啟用的羅勇廠產能利用率已快速提升，而去年11月啟用的新廠目前僅使用第一期部分空間，但因客戶需求強勁，預計下半年可望達單月損益兩平，其中，泰國廠並非單純生產基地，而是完整複製台灣與中國大陸的製造能力，從精密加工、表面處理、焊接、模組組裝到整機製造皆可在當地完成，形成高度垂直整合優勢。
目前設備訂單明確能見度約6至9個月，客戶已提供更長期的需求規劃。以主要客戶為例，部分設備需求已看到2027年，甚至有客戶提供長達八個季度的產能預測，將有助未來營運表現。
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