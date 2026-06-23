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漲價預期催出購機熱潮 momo 電玩主機近一月業績年增七成

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

暑假尚未正式開始，電玩買氣已率先升溫。富邦媒（8454）旗下momo購物網統計，近一個月電玩主機銷售業績較去年同期成長七成、遊戲片業績年增三成，電視等影音設備也維持雙位數成長，75吋以上大尺寸電視表現最為突出。

momo分析，台灣任天堂日前公告，Nintendo Switch 2預計自9月起調整建議售價，加上任天堂、PlayStation接連公布下半年新作，讓部分原本仍在觀望的玩家提前啟動購機與遊戲預購。今年暑假娛樂消費不只主機買氣升溫，玩家也開始從「買一台主機」轉向整套升級，除了預購熱門遊戲，也同步添購大尺寸電視與影音設備。高畫質、高更新率及智慧連網功能成為選購重點，顯示遊戲需求正進一步帶動家庭娛樂設備換機商機。

隨著「台灣國際電玩電競產業展」將於7月登場，momo也從即日起至6月30日祭出《暑假FUN電玩》，7月1日至8月31日再加碼推出「暑期娛樂影音聯合優惠」，集結任天堂、Sony、BenQ、LG、TCL、JVC等品牌，涵蓋電玩主機、遊戲片與大尺寸電視，並祭出滿額贈、滿千折百及最高10% mo點回饋，搶攻暑假宅娛樂商機。

momo指出，任天堂與PlayStation近期接連公布下半年新作，從經典系列續作、熱門IP到跨平台大作陸續登場，讓玩家提早展開預購與購機規畫。momo觀察，玩家不再只買一台主機，而是同步考量實體遊戲、數位下載、訂閱服務與周邊設備，「新品首發」、「熱門IP」與「主機生態」也成為近期最受關注的三大焦點。momo已陸續開放多款強檔遊戲預購，看好預購檔期一路從暑假延續至第4季，持續為電玩市場增添買氣。

隨著新世代遊戲朝高畫質、高更新率與沉浸式影音發展，玩家對電視規格的要求也跟著升級。近年電視消費明顯朝「大尺寸、高規格」發展，其中75吋以上機種因價格逐漸親民，銷售成長表現最為亮眼；Mini LED、OLED、120Hz至144Hz高更新率，以及Google TV等智慧功能，也成為消費者選購時的重要考量，希望一台電視就能同時滿足遊戲、追劇與觀賽需求。

momo 富邦媒 任天堂

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