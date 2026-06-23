施耐德電機旗下 Motivair 發表新型 CDU 支援新世代 AI 工廠

全球能源科技品牌法商施耐德電機（Schneider Electric）旗下數位基礎設施液冷技術廠商Motivair，今發表全新冷卻液分配單元（CDU）MCDU-70，該設備具備2.5MW容量，為Motivair目前最高容量產品。

由於新世代GPU與吉瓦級（GW）AI工廠冷卻需求嚴苛，該產品透過施耐德電機EcoStruxure軟體平台採集中式系統運行，最高可擴展至10MW以上，全面支援新世代高效能運算（HPC）、AI與加速運算工作負載。

該款MCDU-70訴求體積精巧與高效率，能在吉瓦級規模下維持完整流量效能與設施壓力。其容量契合大型設施需求，以部署目標10MW、未來邁向吉瓦級規模的NVIDI A Omniverse DSX Blueprint架構為例，僅需6台MCDU-70即可提供4+2冗餘配置，除確保現階段冷卻需求穩定，亦可支援NVIDIA未來GPU的發展藍圖。

對於AI工廠帶來的基礎設施轉型，Motivair執行長暨總裁Rich Whitmore表示，AI的發展勢不可擋，公司的解決方案旨在與晶片、矽技術的演進保持同步，為此關鍵時刻提供新一代性能。

他指出，當今資料中心的成功關鍵，在於提供可擴展、可靠且高效率的基礎設施解決方案，以因應下一代AI工廠部署，因此Motivair憑藉成熟的液冷解決方案，全力應對資料中心未來擴展需求的挑戰。

隨著MCDU-70產品線的加入，施耐德電機指出，旗下Motivair的端到端液冷產品組合，現已全面涵蓋105kW至2.5MW的冷卻液分配單元（CDU），可滿足當前及未來的效能需求。

此外，每一款CDU均具備可擴展性，並可與其他設備及施耐德電機軟體無縫整合，為資料中心營運商提供精準且可靠的冷卻能力。