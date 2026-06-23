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施耐德發表新型 CDU 可擴展至10MW 以上 全面支援新世代 AI 工廠

經濟日報／ 記者劉芳妙 ／台北即時報導

施耐德電機 Schneider Electric旗下，數位基礎設施液冷技術領先創新者 Motivair，發表全新領先業界的冷卻液分配單元（CDU）MCDU-70 ，為高密度資料中心提供可靠可擴展的冷卻能力。

施耐德表示，MCDU-70 為 Motivair 目前最高容量 CDU，提供突破性的彈性與可擴展解決方案，滿足新世代 GPU （圖形處理單元）和吉瓦級（Gigawatt, GW） AI 工廠對冷卻的嚴苛需求。 且 Motivair 透過施耐德電機的 EcoStruxure 軟體平台，將 CDU 以集中式系統運行，不僅能滿足當今冷卻需求，亦可擴展至 10MW 以上，全面支援新世代高效能運算（HPC）、AI 與加速運算工作負載。

Motivair CDU 產品線新成員 MCDU-70 體積精巧而高效，能夠在吉瓦級規模下，維持完整流量效能與設施壓力，並提供毫不妥協的冷卻能力。且其容量完美契合大型設施需求，如NVIDIA Omniverse DSX Blueprint ，該架構部署目標為 10MW 並將在未來邁向吉瓦級規模，以單台Motivair MCDU-70 2.5MW 計算，六台 MCDU-70 即可提供 4+2 冗餘配置，在確保冷卻需求穩定無虞的同時，其容量亦足以支援 NVIDIA 未來 GPU 的發展藍圖。

Motivair 執行長暨總裁 Rich Whitmore 表示，AI發展勢不可擋，我們的解決方案旨在晶片與矽技術的演進保持同步，為這個關鍵時刻提供新一代性能。如今，資料中心的成功在於提供可擴展、可靠且高效率的基礎設施解決方案，以因應下一代 AI 工廠部署，因此，我們憑藉成熟的液冷解決方案，應對資料中心未來擴展需求的挑戰。

隨著 MCDU-70 加入，施耐德電機旗下 Motivair 的端到端液冷產品組合，現已涵蓋 105kW 至 2.5MW 的 冷卻液分配單元（CDU），能滿足當前及未來的效能需求，且每一款 CDU 均具備可擴展性，並可與其他設備及施耐德電機軟體無縫整合，為資料中心營運商提供精準且可靠的冷卻能力。

GPU

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