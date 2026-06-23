AI散熱需求強勁 高力橋科新廠今動工力拚明年開始量產

高雄橋頭科學園區今天又有新廠商進駐，高力熱處理工業股份有限公司（簡稱高力）今天在橋科動工興建新廠房，最快明年可取得使用執照開始量產。高力表示，共投資32.5億元興建廠房，將主攻板式熱交換器、散熱及燃料電池等核心產品，完工後將會是高力規模最大的生產基地。

高力新廠位處橋科六路與七路交會處，今早由董事長吳誌雄、總經理吳俊英等經營團隊與南科管理局及市府經發局等單位人員一起祈求動工順利。吳誌雄說，此案為歷來最大投資生產案，高力面對全球能源轉型及AI高密度運算需求，加速生產線建置。

總經理吳俊英表示，高力三大事業體業務都非常暢旺，受惠AI基礎建設需要電力，燃料電池訂單非常多，考量近期客戶需求強勁，需要加快建廠提升產能；岡山本洲廠原本就是專注於生產板式熱交換器，今年會陸續增加產能，橋科廠也是燃料電池與板式的重要研發基地，目前燃料電池與散熱成長幅度很大，板式預估下半年會有明顯成長，今年與明年獲利都會創新高。

高力成立於1970年，岡山本洲產業園區設有分廠，此次擴廠是選擇鄰近岡山的橋頭科學園區，預計興建地上四層、無地下層之SC鋼骨構造廠，總面積4.69公頃，本次動土為第一期工程。高力解釋，橋科新廠原預計2028年底完工，但為因應客戶訂單強勁需求，改以分階段建置，部分廠房可在明年下半年提前量產，預計可為高雄創造數百個就業機會。

高力位於橋頭科學園區的新廠房今天動工，最快明年可局部完工投入量產。記者徐白櫻／攝影