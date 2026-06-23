高力強攻 AI 散熱與新能源！橋科新廠總投資32.5億、最快2027年量產

高力（8996）23日於高雄橋頭科學園區舉行新廠動土典禮。由董事長吳誌雄率領經營團隊，偕同政府代表與產業夥伴共同見證。橋科新廠總投資金額預計不超過新臺幣32.5 億元，將成為高力規模最大的生產基地，整體開發規模超越既有廠區總和。

高力董事長吳誌雄表示，橋科新廠是高力歷來最大規模的投資案，更是邁向下一個成長階段的重要里程碑。面對全球能源轉型與 AI 高密度運算需求，高力將持續深化核心技術、加速產能布局，以研發創新與智慧製造實力，為產業升級與永續發展創造更大價值。

高力橋科廠基地面積約4.69 公頃，採分期開發方式進行，本次動土為第一期工程，開發面積約占總基地一半。因應能源轉型與 AI 技術快速發展，高力未來將優先投入能源及 AI 應用相關產品生產線建置，持續深化技術布局、提升產能規模，並積極拓展市場商機。

新廠將結合南科管理局的行政協助、鄭裕欽建築師事務所的專業設計與定誠營造公司的精良建造，通力合作，於2028 年底完工。惟因應強勁的客戶訂單與市場需求，高力正研議分階段建置方案，目標最快於 2027 年提前啟動量產，以加速產能開出。

此外，橋科新廠也是高力落實 ESG 永續發展的指標工程。新廠全面依循綠建築原則規劃，屋頂將設置太陽光電系統，導入綠電以降低營運碳排；園區亦規劃高綠覆率生態綠帶。在社會責任方面，新廠完工後預計創造數百個在地就業機會，帶動上下游供應鏈發展，活絡南台灣產業聚落。

高力強調，橋科新廠動土象徵企業發展邁入全新階段。未來將以該廠為核心，持續深耕熱交換器、散熱及燃料電池等核心產品，提升全球服務實力，攜手產業夥伴共創綠色經濟新局。